日圓趨穩 台幣拉尾盤

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美國高利率將維持更長時間，日本利率則仍未調升，美日利差仍大進而壓抑日圓。外銀指出，日圓對美元近期一度急升至153日圓，應是日本官方干預結果，希望匯率維持在156日圓左右，亞洲貨幣也可釋放一些壓力，預期第二季價位約151～156日圓，年底再升至145～150日圓。

2日隨日圓回升，帶動主要亞幣反彈，新台幣更趁勢拉尾盤升破32.5元重要心理關卡。

匯銀主管分析，美國聯準會主席鮑爾強調不會升息，緩解市場擔憂，美債殖利率與美元雙雙回落，但跟著台股走跌，新台幣2日開盤下挫；但日圓午後強拉，整體亞幣均反彈，且缺乏美元買盤支撐，新台幣匯價一路升值至收盤，終場收在32.496元，升值4.6分，匯價創逾兩周新高，短線觀望周五美國非農就業數據公布，整體交易量縮，總成交量僅14.23億美元。

星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，美國交易時段，日圓對美元一度從157.5日圓升至153日圓，很可能是日本官方進場干預。據傳日本買日圓、賣美元干預匯率，推估約5.5兆日圓（約新台幣1.13兆元）規模，以警告放空日圓的投機者。

日本似乎希望將匯率維持在156日圓左右，短期內美日利差情勢仍壓抑日圓表現。星展預期日圓對美元第二季約155日圓、年底升至149日圓。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪分析，美元強勢已提前反映美國經濟成長狀況，再上漲機率和幅度將不高，聯準會這次會後表明不升息，且暗示會降息，即日圓應該不會再進一步大跌，近三個月內維持在156日圓價位，年底升至150日圓。

滙豐銀行財富管理認為，影響美元兌日圓的主要因素仍是利差和外匯干預風險，估日本下一次升息1碼（0.25個百分點）發生在第三季，即美日利率可能縮小，日圓溫和上升。