台電南港都更案 總銷上看500億

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台電南港都更案概況

位於台北東區門戶計畫樞紐地段、歷年來台電公司規模最大的開發案–「台電南港都更案」，將於6月啟動招商。台電2日表示，透過權利變換更新後，全案總體樓地板面積逾5萬坪，台電將分回產權獨立商業大樓出租收益，並要求合作開發者保障回租10年，合作開發者分回部分可規劃商場、辦公或住宅產品，總銷市值上看500億元。

台電指出，本案串聯北市松山、信義兩區，加上鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站等公共設施，交通便捷且機能完善，具商務辦公、商業設施及住宅多元開發優勢。未來將採權利變換方式，結合民間資源與創新概念合作開發，更新後，台電將分回產權獨立的商業大樓，附帶「回租10年」條件的回租租金，則採競標決定。

繼台北南港北儲、高雄亞洲新灣區特貿三等都更案後，台電再釋出新案，過去做為電力修護基地、位於台北流行音樂中心旁的南港土地。台電認為，此案不只產權單純、基地方整，是台電主導推動公辦都市更新的最大規模開發案、也是北市近2年最大案，全案預計明年首季完成簽約。

本案預計6月以公開招商的方式，徵求合作開發者，爭取2025年第1季完成簽約。合作開發者分回部分可自由規劃商場、辦公或住宅產品。台電強調，這次都更要求新建建物須取得耐震標章及黃金級以上綠建築與智慧建築標章，同時也要呼應電力本業，將綠能發電、能源管理系統納入評選項目。

據台電說明，本案基地土地包含南港段四小段474-1地號等12筆，使用分區為特定商業區（十一）（建蔽率55％、容積率235％），土地權屬99.9％以上為台電所有，剩餘為台北市有地，過去為電力修護基地，配合台北東區門戶都更計畫，於2021年搬遷進駐桃園林口新廠而釋出，整塊基地位於南港市民大道八段及向陽路口，面積達3.06公頃（約9,245坪）。

台電2日舉行都市更新招商說明會，由副總經理王振勇及委託顧問公司說明招商內容，此案吸引各大建設公司、壽險業者與開發商，超過20家企業單位與會，相當搶手。