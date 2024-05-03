台電今年虧損 拚縮至百億

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為金援台電、彌補虧損，行政院會2日通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，確定撥補1,000億元。台電公司表示，如再加上電價調漲增加的630億元，以及最近燃料價格回跌一併考量，今年虧損金額可望縮小到100億元。

主計總處公務預算處長許永議說明，俄烏戰爭導致國際燃料價格大幅上漲，111到113年度台電吸收成本超過6,400億元，其中照顧民生、穩定物價、支持弱勢部分就超過2,600億元。該次追加預算目的是維持台電正常營運，持續穩定供電，雖然也編列舉債，但實際執行時不會舉債，會以112年度歲計賸餘支應。

該次追加預算後，連同112年總預算編列1,500億元、113年度原預算編列1,000億元、疫後特別預算編列500億元，政府已累計協助台電4,000億元。

行政院發言人林子倫2日也轉述陳揆裁示說，政府再補助台電1,000億元，確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向均能穩定發展。

據悉，行政院會2日通過的113年度總預算追加預算，主計總處規劃以移用以前年度歲計賸餘為財源支應，惟因112年度總決算產生歲計賸餘，須等7月審計部審定後始得運用，故於追加預算案籌編時先行編列舉借債務。

對於112年度其他歲計賸餘的利用，許永議說，扣掉撥補台電1,000億元，去年度歲計賸餘還有約500多億元，為了籌編114（明）年度預算做扣留，還沒有限定項目。