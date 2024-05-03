都更添誘因 內政部將放寬容積認定

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針對實施容積管制前已掛件申請建照的合法建物，內政部將放寬容積認定，同意在推動都更重建時，可擇優選擇以原容積來計算，據悉，增添都更誘因，國土署已完成《都市更新條例》修法草案，將針對第65條原容積認定範圍調整。

內政部次長花敬群2日在立院對此表示，會盡快走完程序，預計1個月內排部務會議後送政院。

立委李彥秀指出，現行在容積管制前取得建照、容積管制後才取得使照的建物，若用都更方式重建，卡在《都更條例》第65條規定，不能以原容積來計算，只能以「基準容積」為準，導致部分都更案「誘因不足」而推動受阻；她認為，容積管制前後的界定標準，應以建照掛件申請時間、而非使照取得時間。

熟悉都更推動人士表示，原容積不一定優於基準容積，但樂見放寬認定標準。實施容積管制前，房屋僅依照面前道路寬度、建蔽率來決定建築強度，這種計算方式，某些情況確實可能大於基準容積的規範，現行都更條例規範未以「建照」為分界時點，導致部分老屋雖依原容積建築、但卻不能依照原容積重建的情況。

據了解，《都更條例》修法國土署已初擬草案，將從現行第65條規範中，限制實施容積管制前取得使照者才可選用原容積，改為實施容積管制前已申請建照的合法建物也可適用；保障實施容積管制前已依原容積建築的屋主權益，也放寬老屋重建可擇優選擇條件較好的容積計算方式，增加參與改建誘因。

花敬群還說，時程獎勵到期退場天經地義，否則就失去了「時程」的本質，後續會增加新的獎勵選項，內政部預計今年底前增加「預鑄工法」，納入都更、危老取得容積獎勵的新選項。