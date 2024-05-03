降低利息負擔 住都中心擬發永續債蓋社宅

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準總統賴清德設定百萬社宅新政策目標，未來八年社宅興建資金相當龐大。內政部預估，興建25萬戶社會住宅至少需1兆元融資資金，為此，國家住都中心將以發行永續發展債券方式籌資，以降低利息負擔。內政部次長花敬群表示，3日內政部將與財政部、金管會等將召開跨部會會議，討論社宅興建所需發行的公債。

近年來，壽險業投入公建金額逐年下滑，從2020年投入公建逾500億，雪崩至2023年只剩下112億元，不僅創五年新低，金額也只占整體壽險資金的萬分之三。因此，對各界不斷呼籲政府要引導壽險業資金、投入公建或社宅，國發會建議金管會簡化流程，並鼓勵金融機構、企業、相關政府部門發行永續發展債券，做為公共建設案件募資來源。

內政部說明，目前直接興建社會住宅，主要是地方政府藉內政部成立的融資服務平台媒合，向銀行取得融資，國家住都中心則採聯貸方式，取得較低利率融資。因未來八年興建資金相當龐大，住都中心將透過發行永續發展債券，降低財務負擔。

內政部表示，下一階段百萬社宅目標，包括直接興建社宅及包租代管各增至25萬戶，租金補貼50萬戶；推動上，將捨棄縣市劃分，改以區域生活圈來分配社宅數量，並要求市地重劃和區段徵收等整體開發，須納一定比率的社福設施或社宅專區，持續以都更等多元方式取得社會住宅。

主計總處將今年超額儲蓄率預測上調至15.46％，超額儲蓄高達3.8兆元，不僅連續5年逾3兆元，總額續創新高，顯示閒置資金仍多。國發會指出，近年來因政府擴大公共建設及台商回台，再加上半導體及綠能設施的擴增，雖然國內的投資率有相應上升，但國民儲蓄率也從疫情以來明顯上升，導致超額儲蓄持續累增，國內的資金相對充裕。

為充分利用國內資金、減少游資，國發會表示，正積極引導金融體系資金投入公共建設及社會住宅的興建；包括財政部已將一定面積的社宅，列入促參的重大公共建設範圍，適用促參法的融資和租稅優惠，提升民間參與社宅興建的意願。