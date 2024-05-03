花東強震 政院砸285億重建

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震災復原重建方案重點

花蓮強震的災後復原重建工作迫切，行政院會2日通過「0403震災復原重建方案」，預計總投入金額為285.5億元，其中產業振興匡列40.8億元。與此同時，交通部也宣布振興花東旅遊方案，自由行每房最高補助1,000元、團體旅遊每團最高可補助2萬元。

行政院說明，震災復原重建方案經費的來源，包括中央特種基金、前瞻、疫後特別預算、中央特別統籌分配稅款、中央災準金、中央二備金、地方災準金及賑災基金會民間善款等，其中公共設施搶修及重建（含中央及地方政府）經費需求184.4億元，民房災損安置及重建（包括慰助經費、安置方案及重建計畫等）58.4億元，產業振興40.8億元，其他保險補助及就業協助方案等1.9億元，合計總經費需求約285.5億元。

113年度行政院及各相關部會已移159.7億元支應，114年度（含以後）將依各級政府實際重建執行進度，分年編列預算125.8億元，完成各項重建工作。

行政院副院長鄭文燦說明，復原重建分為四大部分。首先是公共設施逐階段復原；第二災民安置及重建，包含租金補貼、耐震補強補助，還有紅單強制拆除，目標是讓重建能於三到五年間完成；第三產業紓困及觀光振興，提高了信保基金，讓觀光旅遊業度過困難，同時祭出旅遊振興方案；第四，重建的機制從優、從寬、從速。

對於振興花東旅遊部分，交通部表示，主要包括推出旅宿業融資信用保證、自由行住宿優惠、團體旅遊補助，以及Taiwan PASS-台鐵通用版、台灣好行及觀巴擴大營運協助、鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊、拍攝花蓮美麗安心旅遊宣傳影片及推廣、適時加開觀光列車等。

在自由行住宿方面，對於周一至周四入住花蓮或台東者，每房補助1,000元，周五至周日入住花蓮每房補助500元。

團體旅遊方面，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請5團。整合台鐵包裝國內外旅客適用「Taiwan PASS-台鐵通用版」，也推出2人同行1人免費優惠。