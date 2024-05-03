信驊、Skymizer進駐高雄 孕育下一座護國神山基地

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股后信驊科技、AI晶片編譯器ONNC供應商Skymizer（台灣發展軟體科技）2日與高雄市政府締約進駐，為高雄半導體產業鏈增添二大生力軍。未來除擴大高雄先進半導體產業發展量能，更將孕育高雄成為「IC聚落和下一個護國神山」的基地，市場關注，此舉可能是信驊重登股王寶座的關鍵決策。

高雄要打造南部「半導體S廊帶」，2日在市長陳其邁見證下，信驊董事長林鴻明、Skymizer創辦人兼執行長唐文力，分別與高雄經發局長廖泰翔簽署「南進高雄合作意向書」。

陳其邁表示，信驊專注於BMC（伺服器遠端管理晶片）的研發製造，Skymizer致力於大型語言模型晶片設計，兩家公司涵蓋半導體產業的上游到下游，兩大頂尖IC設計公司的進駐，將進一步推動高雄的產業升級與發展。

陳其邁還說，台積電當初投資高雄時股價300多元，對於別人問「可不可以買？」，只能抱以神秘微笑，如今漲到800多元了，股后信驊簽約投資高雄「股票可不可以買？」就不好說什麼了，且為避免影響股市，雙方簽約選擇在股市收盤後舉辦。

林鴻明表示，由於有一個可敬的對手，信驊股價屈居股后，未來若受到資本市場的加持，有機會再回到股王的地位。林鴻明指出，信驊除全球市占第一的BMC之外，多年耕耘360度影像處理技術有成，並以Cupola360全景影像處理器，持續拓展Cupola360全景視覺化管理解決方案，積極打造為信驊營運的第二隻腳，創造成長新動能。

他說，看好Cupola360全景影像晶片相關技術在高雄交通、觀光、災防、產業運營管理等多元領域，能實地驗證並推動工廠智慧化等，信驊將成為高雄智慧城市的重要夥伴。

唐文力指出，Skymizer是台灣唯一以智慧型編譯器的起家的軟體業者，近年來先進製程及高等研教資源陸續落腳高雄，使Skymizer有意規劃以高雄為基地，進行設計驗證工作，高雄「有人才，好山好水」，的確是適合生活與工作的好選擇，高雄也將成為「蘊育IC聚落和下一個護國神山」的基地。