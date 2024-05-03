撐起中鋼 翁朝棟宣布退休

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翁朝棟小檔案

新政府520上台前國營事業就先有人事異動，中鋼2日發布重大訊息，董事長翁朝棟請辭獲准，將於18日正式退休，接任的人選經濟部規劃由中鋼總經理王錫欽代理，不過最終仍要看18日舉行的董事會投票結果。

翁朝棟2016年10月26日接任中鋼董座，是中鋼第16位董事長，在位七年六個月，任期僅次於王鍾渝的七年八個月，是中鋼董座任期第二長的董事長。

事實上，去年2月翁朝棟就曾向經濟部請辭，但由於全球經濟遭受國際通膨及升息壓力續存的影響而成長不如預期，加上俄烏戰爭膠著、大陸經濟疲軟、地緣政治風險頻發等因素，造成全球需求不振，使鋼鐵業陷入「供強需弱」的兩面夾擊，中鋼經營環境較2020年新冠肺炎疫情爆發時更為嚴峻，因此在大股東慰留下，翁朝棟留任一年。

去年中鋼在翁朝棟及中鋼同仁努力之下，最終合併稅前盈餘達45.9億元，達成大股東交付的轉虧為盈任務，也創造較2020年更佳的營收及盈餘績效，避免出現建廠以來第二次虧損。今年在鋼鐵市場逐漸好轉之下，4月翁朝棟再次向經濟部提出退休申請，希望能功成身退以完成接班傳承，終於獲得經濟部同意。

翁朝棟表示，他擔任中鋼董事長七年六個多月，非常感謝歷任院長、部長的提攜與信任，讓他有這個機緣與福份擔任此中鋼董事長一職；他更感謝中鋼所有同仁能和他一起秉持「中鋼人」的精神，克服各種難關、以優異的績效達成使命，很榮幸能與如此優秀的團隊並肩作戰，登上高峰也平安走過低谷，他深深感到光榮與感動。

而在接任人選部分，經濟部規劃由中鋼總經理王錫欽暫代，不過實際接任人選要在18日董事會依照程序由董事連署共推，以符合公司治理。