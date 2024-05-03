碳中和專家 總座王錫欽接棒中鋼呼聲高

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中鋼董座翁朝棟退休在即，他任內推動中鋼多項改革，最重要的就是制定「二軸三轉」的發展重點，讓中鋼從追求「量」轉變為「精」，2021年帶領中鋼創下合併稅前盈餘844億元的獲利新高紀錄。經濟部規劃暫代中鋼董座的王錫欽出身技術部門，堪稱碳中和議題專家，若由他擔任董事長，對於中鋼接下來減碳淨零的工作推動將有幫助。

翁朝棟是中鋼第16任董事長，雖非技術出身，但上任後積極學習管理甚至礦冶，陸續取得中山大學企管所碩士學位、成大資源工程所博士學位，成為中鋼難得跨行政、生產、業務三領域的全才董事長。翁朝棟在中鋼董座任內推動不少革新，最重要的就是訂定「二軸三轉」的發展方向，將中鋼打造成高值化精緻鋼廠、發展綠能產業，並進行數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型，揚棄過去追求量大，改要求「質精」，透過生產精緻鋼、高品級鋼拉高毛利率。

在翁朝棟功成身退後，中鋼董事長一職將由總經理王錫欽暫代，擁有中山大學材料科學與工程研究所博士學位的王錫欽是技術部門出身，在中鋼資歷很完整，對於研發先進的材料設計、冶煉及軋鋼相當有一套，並與成功大學合作推動「產學大聯盟」計畫，協助國內用鋼產業掌握前瞻發展的機會，研發所需的次世代鋼材、綠色製程、以及先進用鋼技術，可提升鋼鐵上下游產業整體競爭力。

眼下中鋼最重要的挑戰就是達成「碳中和」目標，王錫欽是該領域的專家，若由他接任董座，對於中鋼接下來推動節能減碳、帶領產業鏈一起減碳將有明顯幫助。