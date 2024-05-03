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中鋼連7月出貨優預期 5月續旺

中鋼今年出貨量
中鋼今年出貨量

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中鋼業績穩布復甦，自結4月出貨量（含扁鋼胚）共92.9萬噸，優於目標的92.7萬噸，連續七個月繳出優於目標的好成績。業界認為，中鋼推出專案優惠價具有一定吸引力，樂觀5月出貨量也不會差，加上多國對中國大陸鋼鐵進行反傾銷調查，迫使大陸積極查緝逃漏稅鋼品出口，也有助於鋼價回升，可望帶動中鋼5月表現。

中鋼自結4月出貨量92.9萬噸、月減3.04％，不過比目標多出0.2萬噸，其中中鋼出貨68.0萬噸、中龍24.9萬噸；內銷出貨48.2萬噸、外銷44.7萬噸。

中鋼執行副總經理黃建智表示，4月出貨量略高於目標主要因4月天雨日數較多，影響部份出口裝船量。另外就各產品別而言，棒線、熱軋的內銷較目標高近萬噸，泛冷軋產品則較目標少。

由於中鋼5月盤價維持平盤，推出的專案由於規格及價格針對大陸、韓國等進口料，下游業者普遍認為有對標，預估專案也達到一定的收單效果。據了解，此次中鋼對應專案接單量約在規劃量的9成，有助於5月出貨表現。

此外，近期鋼鐵原物料價格也回漲，其中鐵礦砂價4月上漲19.3％，重新站回每噸117美元價位，擺脫今年前三月連續走低的狀況；大陸五大鋼材社會庫存量持續降低，且在包括美國、巴西、越南、印度、菲律賓、土耳其等國都開始針對大陸鋼鐵進行反傾銷調查，大陸也加強稽查逃漏稅鋼品出口，業界人士認為，這對於提振鋼價將有成效；鋼市價量俱揚下，中鋼表現也可望穩定回升。

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