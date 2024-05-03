賣贏特斯拉 納智捷n74月登電動車冠軍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣電動車市場寫新里程碑！唯一國產電動車－裕隆納智捷n7，4月放量突破千輛達1,055輛，成功擠下特斯拉首登單月電動車銷售冠軍。

據統計，4月國內電動車新領牌1,979輛，納智捷n7就拿下過半占比，且是唯一領牌逾千輛的電動車。反觀電動車巨擘特斯拉，因4月沒有新車到港，幾乎無車可交下，4月僅象徵性領牌11輛，較3月的2,135輛盛況有著天壤之別，也拱手讓出電動車銷售王座。納智捷n7累計今年前四月交車1,555輛，緊追在特斯拉的2,166輛之後，預期納智捷n7 5月交車數可進一步增加，若特斯拉未能即時有新車大量到港，納智捷前五月累積銷量將一舉超車特斯拉稱冠台灣電動車市。

納智捷表示，接下來交車規劃逐月增量，先前累積近萬張訂單估第三季內可交車完畢，目前也已規劃最慢6月起展開第二波訂車，續推升銷量。事實上，今年以來各廠持續強化電動車布局，各品牌相繼推出純電車款搶市，尤其雙B最為積極，各已導入六款電動車款。以BMW為例，隨著iX1、i4、iX、i5等產品熱賣，今年前四月電動車領牌總量也達1,246輛。

BMW總代理汎德日前再發表全新X2車系，亦首度導入iX2純電跑旅；今年X2車系總銷售目標為2,200輛，汎德預期純電車iX2占比可達近7成。汎德接下來還要發表i7 M70 xDrive，樂觀今年電動車占BMW全品牌新車銷量占比將擴增至4成以上。

台灣賓士今年也加大電動車布局，3月一口氣推出EQA、EQB、EQE等三款豪華電動車，其中EOE 300 SUV更以不到300萬元的破盤價震撼市場，預計都將於第二季增量交車。台灣賓士表示，預計5月起電動車銷售占比將持穩在20％以上，接下來還將推出純電G-Class及Maybach，今年賓士品牌在台上市的電動車產品將達八款。