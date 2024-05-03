離擴張一步之遙 4月PMI創14個月新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣PMI近月變動趨勢

製造業真的看到景氣曙光了。中華經濟研究院2日發布4月台灣製造業採購經理人指數PMI回升至49.4，雖仍為連續14個月處於50以下的緊縮區，卻已是2023年3月以來的高點，距離景氣擴張只有一步之遙。中華經濟研究院長葉俊顯表示，製造業的復甦底氣更足了、擔憂更少了，正於「微風中揚帆啟航」，若大環境沒有明顯變差，估測5月台灣PMI可望正式回歸擴張，結束中期的緊縮現象。

葉俊顯指出，4月有部分產業回報短單跟急單，帶動4月PMI上揚，但4月也同時發生地緣政治、股市大幅修正，業者的採購動作和展望景氣相對保守，產業的復甦腳步不一致，但製造業復甦態勢相對明顯。

中經院調研團隊分析，4月台灣PMI的五項組成指標中，新增訂單指數回升3.2個百分點至50.1，中止連續6個月的緊縮轉為擴張；生產指數亦僅1個月的緊縮，4月隨即轉為擴張，指數回升2.8個百分點至50.1，這兩項為4月PMI指數上升的主因。加上供應商交貨時間轉為上升（高於50.0），均是反映製造業景氣持續改善的好現象。

中經院副研究員陳馨蕙仍提醒，4月製造業的存貨持續14個月緊縮，客戶存貨指數更已連續18個月緊縮，反映製造業與客戶的採購存貨仍持續保守，但也可以正面解讀，視為後續訂單湧現時存貨將回升更為快速。

中研院經濟所研究員簡錦漢亦表示，目前製造業幾乎是逐漸走出低迷，AI帶動台灣景氣愈來愈明顯，PMI含括的六大產業中，4月幾乎都成長，運輸工具也因AI設備等看到景氣曙光。在六大產業中，四大產業回報PMI擴張，各產業依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業（55.6）、食品暨紡織產業（54.2）、電子暨光學產業（54.1）與電力暨機械設備產業（53.3）；但基礎原物料產業（46.2）與交通工具產業（47.9）回報產業緊縮。

至於未季調之台灣非製造業經理人指數NMI，4月指數續揚0.6個百分點至54.1，已連續18個月擴張。中華經濟研究院指出，花蓮地震一度讓部分客戶取消春假出遊與訂房，影響4月部分內需住宿餐飲業者的商業活動與訂單，惟後續將邁入母親節餐飲旺季、暑假與夏季飲品銷售高峰，且兩岸旅遊交流有增溫跡象，業者對未來展望仍相對持平樂觀。