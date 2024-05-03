產業發展失衡、少子化...台灣大缺工時代來臨

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我國工作年齡人口變動

520賴政府及AI內閣即將就位，經濟安全及產業競爭力的提升，為接下來四年執政團隊的財經政策主軸。在此同時，地緣政治風險高揚，兩岸關係急待解凍，台灣不能只靠台積電撐起整個國家的發展，幾乎掉隊的傳統及服務產業需要快步跟上，加上社會層面的缺工、少子化大挑戰，賴團隊要如何克服重重困境、提出基於公共利益的行動解方，全民殷殷期盼。

準總統賴清德延續民進黨8年執政的「六大核心戰略產業」，進一步發展為「五大信賴產業」，擘劃下一階段科技發展戰略，提前布局前瞻科技、強化台灣產業韌性、孕育創新創業生態系。就任前與產業進行直接且深入交流的「信賴產業參訪之旅」，主要包括半導體、無人機、AI創新、ICT產業、數位創新，及機械與工具機等。將出任行政院秘書長的國發會主委龔明鑫指出，已推動的12項關鍵戰略預期在2030年有四個產業供應鏈，包含太陽能光電供應鏈、離岸風電供應鏈、電動車及儲能節能，這是未來一定要面對、也一定會發展，以數位轉型作為基礎發展，半導體和其他產業要一併發展，生態系共同前進。

AI熱潮下，全球瘋半導體供應鏈，台灣也因台積電一枝獨秀，而保有供應鏈競爭優勢，帶動台灣半導體業位居全球第二及全球市場最先進的晶片生產，十分明白，台灣已不再走低價代工或進口替代的老路，半導體產業的成功讓高值化、高階產品應用，烙印為台灣產經新價值的核心。

推新興系統產業 恐遇瓶頸

台灣省商業會顧問戴肇洋指出，「五大信賴產業」除半導體是長期累積相對既有競爭優勢的產業項目之外，推動人工智慧、軍工、監控及通信等四項產業發展需要配合的人才與技術，卻又是目前較為劣勢、必須克服的新興「系統」產業。此意味著，這四項新興「系統」產業，不但與廠商長期所熟悉、擅長的零組件、中間財代工製造的條件連結頗為不易，而且與打造「智慧科技島」、「創新創業雨林生態系」政策之願景關聯更加薄弱，無疑顯示對國內產業發展之掌握不足。

同時，中美科技戰及近期兩岸關係惡化下，台灣更為依靠半導體產業在國際間取得認同和溫暖；相對上，長期建構在兩岸市場及產業鏈的傳統產業，尤其是石化、紡織、農業等，卻因ECFA早收清單被取消，優惠關稅不再、且面臨市場萎縮及轉型的壓力，更為惡化我國產業失衡的現象，產業界擔心，傳產下沉正隨著人力結構扭曲、貧富差距擴大等社會問題，未來只會愈來愈嚴重。

服務業缺工 驚見五大新現象

提供6成就業機會的商業服務業，賴團隊核心人士承認，確實是信賴產業當中較為弱項，因為服務業受到人口結構的牽動，台灣逾四年的「生不如死」和青年低薪問題，使得服務業難以推動結構改革。

商研院商業發展與策略研究所所長朱浩分析，歷經COVID疫情，服務業現在的缺工有五大新現象：1、高齡化與少子化雙重夾擊，臺灣原先的核心勞動力年齡為25～44歲，近年持續向後遞延。2、轉身為自由的飛特族，「斜槓」成為部分青年勞動力奉為圭臬的目標，以追求工作與生活之間的平衡。3、年輕世代工作價值觀改變，追求展現自我價值的工作； 4、產業間人力互搶、人才跳槽頻傳；5、服務業缺乏創新，轉型只做半套。

磁吸效應影響下，吸引許多人才轉向具發展前景、高薪且相對穩定之半導體產業發展，導致近年來臺灣產業結構呈現失衡發展。然而，規劃政策的決策官員卻對本報表示，「國內沒有具體定義何謂產業結構失衡，主要觀察當時人力供需，這又與國家產業發展有關。」未來是否有明顯變化，還是要視景氣而定，惟製造業、服務業部門人數占比約為4成和6成將會持續穩定。

引進外籍勞工 治標不治本

朱浩指出，就現實面，勞動市場中所剩的勞動人口年齡大多偏高，企業開始引進外籍勞工以填補勞動缺口，卻未正視缺工背後的系統性問題。中華經濟研究院副院長王健全亦指出，官方統計服務業近年都有在加薪，實際上薪資結構M型化，領低薪多是職場經驗淺、年紀輕的青年，財經部會多以租稅優惠或提高基本工資作為回應，「這只是治標、不治本的做法！」。

王健全指出，服務薪資也更容易被通膨吃掉，統計可見薪資負成長的行業多偏向人力密集的服務業，需要更長期地法規鬆綁，並將超額儲蓄、保險資金導入服務業，提升商業模式及擴大應用規模，讓人才在產業面有用武之地。