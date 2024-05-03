舊思維勞動政策 怎應付彈性工作?

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

缺工是眾所周知的產業困境，但缺工恐怕不見得等同於缺人，台灣勞參率不斷下降，取而代之的是非典型工作備出，更傾向彈性遠距、斜槓專案合作等方式；另方面，政策面習慣性增用移工來解決缺工問題，只是掩蓋、甚至加深產業發展失衡的後遺症。

大缺工時代來臨，傳統製造業和服務業無法提升競爭力，薪資條件相對較弱，只能寄望低薪移工。據勞動部統計，截至今年2月底，已引進逾75.6萬名移工，日後又要開放印度移工，企業不想增加成本，藍領工作只能靠外勞。統計至今年2月底，移工在台人數達75萬6,831人，以印尼占比最高，其次是越南，兩國占比均超過3成，近年因國際可移動勞動力大減，政府再探新來源，但學者認為，移工只能是轉型過程的替代作法，終極解決對策是如經濟部推動的產業升級、科技化，讓人力運用更有效率。

國發會對因應2030年勞動力40萬人缺口，提出「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引留用僑外生」及「留用中階技術移工」三方面延攬國際人才。商研院商業發展與策略研究所所長朱浩指出，批發、零售、餐飲等商業屬於辛苦、工時長又低薪的工作型態，現在已招聘不易；不少雇主願提供更優渥的薪資，卻仍找不到人，就表示國內沒人願意做這些工作，招募海外人才來補充必要的中低階職缺，政府需思考其必要性。

年輕人追求斜槓、遠距上班

少子化的環境、缺工常態化之外，從社會現實觀察，如今已不能單純的按年齡區分，當前工作者提供勞務的方式，也不再限於專一恆常與朝九晚五，更傾向彈性遠距、斜槓專案合作等方式。因應就業市場的變化，各行各業的就業真相是追求「彈性」。104人力銀行人資長鍾文雄指出，據第一季內部統計，除了薪資，明顯看到求職者對彈性工作的訴求更為強烈，包括彈性任用方式、工時打卡、或遠距混合式上班等；也就是說，綁定工時工地的工作不再討喜，不論年輕人追求斜槓接案、中壯年人以副業規劃退休生活，都傾向以「任務型態」提供專業服務。

自願非典型就業 人數大增

商業發展研究院商業發展與策略研究所研究員陳世憲分析，越來越多的勞動者基於自身意願選擇非典型工作，而不是因為勞動弱勢「不得不接受」；主計總處調查發現，非典型工作者「想改做全時、正式工作」的比率，從111年的18.75％降至112年的14.82％，顯見面對缺工浪潮，非典型就業人數不減反增，更佐證非典型就業人數的增加並非是勞動弱勢人數的增加，而是越來越多的就業者「自願性」從事非典型工作。

即便是二度就業的中高齡或退休人士，他們不見得是缺錢而工作，就算願意工作，也因為家庭照顧、人生規劃等問題，不一定有辦法投入全部的時間在工作上。鍾文雄強調，當今求職者尋找職缺，都會注重工作與生活平衡，企業若願意提供友善職場條件，更容易吸引到主動應徵者。

二度就業 也注重生活平衡

台灣65歲以上勞參率僅9.6％，遠低於日韓、歐美，勞動部推動婦女中年二度就業，但當前的就業市場仍令人卻步。1111人力銀行調查指出，台灣平均規劃的退休年齡為59歲，甚至超過一成表示50歲前就想離開職場；即便願意65歲後繼續工作的中高齡者，也期待退休後的每周工時維持在25小時。

勞動部官員坦言，從數據上來看，確實整體人口結構，「在職工作年齡提高，人口卻逐漸下降」情況下，勞動力存在不足跟高齡化的問題。缺工問題在疫情以後更被放大，旅宿業中階人力流失，導致儘管現在復甦，卻面臨供給減少、需求增加的窘況，以致於有「缺工更為嚴重」感受。