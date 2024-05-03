美國延遲降息，支撐美元表現

日圓兌美元持續走弱至30多年來的低點

各國央行2022年下半年以來加速購買黃金

文／陳昱嘉■星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁

近期影響外匯市場最關鍵的因素，莫過於市場對美國聯準會（Fed）降息幅度與時機預期的調整。此外，若地緣政治因素持續干擾外匯市場，美元在這樣的環境下，也通常會有比較好的表現，因為投資人將資金轉移至避險貨幣。貨幣政策部份，年初市場普遍預期Fed今年可能降息6～7碼，但現在的推估已減少到2碼左右，甚至不降息。星展集團在近期也調整對Fed降息幅度的預期。

■預期美聯準會今、明年各降2碼與4碼

原本星展集團認為Fed今年下半年將降息4碼，現在則是下調至2碼，預期第三季及第四季將分別降息1碼，主因是美國通膨較預期具黏性，且經濟也較具韌性。根據星展集團的預估，聯邦基金利率（FFR）今年底將降至5.00％；2025年則是預期可能降息4碼，每季降息1碼，FFR將降至4.00％。在這樣的市場情況下，今年第二季美元仍將獲得支撐，延續強勢。

因此也調整美元指數（DXY）以及主要匯率的預估；現在認為DXY在今年第二季仍然維持較為強勁的態勢，然而隨著Fed開始降息的預期，DXY在下半年將可能逐漸走弱。今年第二季、第三季、第四季、2025年第一季對DXY的預估分別為107、105.8、104.7和103.5。主要基於星展集團預期Fed今年下半以及2025年降息的趨勢將壓抑2024年下半年美元的表現。另一方面，由於其他主要央行例如歐洲央行（ECB）和英國央行（BOE），均可能在6月採取降息措施，早於Fed，因此美元的表現將可能優於歐元和英鎊。

■日本利率持續正常化，但短期日圓波動大

近期市場關注的另個焦點則是今年來表現最為弱勢的主要貨幣－日圓。今年以來截至4月30日，日圓兌美元的貶幅超過11％。日本央行（BOJ）在4月26日的貨幣政策後，如市場預期維持指標利率於0至0.1％不變，BOJ總裁植田和男並未提出能夠令日圓扭轉貶勢的強烈訊號，因此日圓兌美元創下了37年來的低點。星展集團認為BOJ將繼續進行利率正常化；預期2025年將再次升息，但也認為BOJ在2024年下半年可能存在再次升息的風險。儘管星展集團目前對美元兌日圓匯率今年第二季、第三季、第四季、2025年第1季的預估分別為155、152、149和147。但是，在美國延遲降息時機和幅度較原本預期小的情況下，短期日圓的波動仍可能較大。

黃金部份，各國央行的買盤是一個結構性趨勢。雖然地緣政治風險和美國貨幣政策路徑等短期因素與推動金價相關，但長期因素也同樣重要，因為它們為金價提供了底部支撐。2022年下半年以來，全球央行購買的黃金量整體顯著回升，2022年和2023年的總需求均超過1,000噸，顯著高於過去十年約600噸的年平均需求。星展集團預計，隨著長期去美元化趨勢的增強以及多國央行繼續將偏好轉向不受制裁風險或跨境保管安排影響的實質資產，黃金購買趨勢可望持續。黃金與利率之間的負相關性逐漸轉弱，支持了一種觀點；即央行買盤的增加更多是結構性的，而不是週期性的，並且可能持續。雖然降息可能會進一步推遲，但由於商業不動產（CRE）相關的壓力以及美國政府債務水準不斷上升，貨幣政策不太可能無限期維持在目前限制性的水準；當利率開始下滑時，將是帶動黃金表現的潛在利多。

■央行買盤支撐黃金升勢，可納入投資組合

此外，地緣政治風險也使新興市場央行增加黃金儲備，也是支撐金價的長期催化劑。另一方面，一般投資人對金條和金幣的強勁需求，進一步增加了對黃金的長期基本需求。最後，今年底美國將進行總統大選，這方面也存在潛在風險，以及對美國財政高負債可持續性的擔憂，這進一步加劇了市場的擔憂。在此基礎上，星展集團將黃金的12個月目標價上調至每盎司2,500美元（原預估為2,250美元）。整體而言，星展集團持續認為投資人可考慮將黃金納入投資組合，做為投資組合的風險分散器。