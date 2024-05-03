對陸出口占比下降的隱憂

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財政部日前發布最新經貿統計，台灣及南韓2023年對陸港出口依存度分別降至35.2％和23.7％，都創下21年新低水準；日本對陸港出口依存度22.1％，也是15年低點，顯示在中美貿易戰的拐點之後，加上大陸景氣尚未走出谷底，對陸港的出口的助力不再，台灣廠商宜及早思考後續布局。

觀察中美貿易戰前、後五年日、韓、台對陸港出口的情況，可明顯發現過往三地對陸港的出口表現均優於總出口，其中又以南韓為最；但近五年對陸港出口對於總出口的帶動和挹注效果明顯不如以往，主要可歸究於中美貿易戰、供應鏈移轉和大陸本身經濟成長減速。

再以數據來佐證，近五年台灣總出口累計增幅29.5％，高於對陸港出口10.4％的增幅；南韓總出口增加4.6％、但對陸港出口則因主力貨品面板遭遇大陸在地化生產排擠，同期反而大減27.9％；日本總出口近五年減少了2.8％，對陸港出口減幅比總出口更深、達11.2％。

對陸港出口成績不若以往，也減少連帶稀釋對陸港貿易的順差紅利。相較日、韓對陸港已由順差轉為逆差，台灣目前仍享有順差紅利，但金額也明顯縮減，近十年台灣對陸港出超金額介於657億美元至1,047億美元，2023年對陸港出超金額805億美元是近四年新低水準，更是近十年首度低於總出超。

台灣身為外貿導向的小型開放經濟體，陸港又長期是台灣最大出口市場、占台灣出口的3成，台灣企業和廠商勢必要有所因應。進一步分析，近十年台、韓、日對陸港出口均以面板受創較嚴重，南韓、日本的主力產品積體電路、汽車零附件對陸港外銷都反轉走跌，台灣對陸港出口則受惠積體電路而仍維持成長。

此外，大陸本身外貿結構的轉變也值得注意。近年大陸轉向科技屬性的「新三樣」，即鋰電池、電動車和太陽能電池，使得台灣及美、日、韓自陸港進口蓄電池的金額都有倍增之勢；美國對大陸戰略從「脫鉤」到「去風險」，也會影響相關外貿情勢。

無論如何，中美貿易衝突、新冠疫情及地緣政治風險等因素，引發的全球供應鏈重組都已勢不可擋，加上大陸經濟不知何時可自谷底翻揚，過往台、韓、日由陸港驅動出口的成長模式目前看來已遭遇瓶頸，廠商須密切注意並積極因應，以降低可能衍生的衝擊。