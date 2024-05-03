美復甦OECD上修全球經濟展望

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OECD最新全球經濟成長預測

經濟合作暨發展組織（OECD）2日將全球2024年經濟成長預測上修至3.1％，理由是美國經濟展現韌性。但該機構警告，若中東衝突升溫導致油價狂飆，依然可能重創全球經濟。

OECD在最新的《全球經濟展望》報告裡調升2024年全球經濟成長預測，從2月時預估的2.9％上調至3.1％，也就是維持2023年成長力道，2025年成長率則從3％上修至3.2％。

但OECD表示，各國復甦速度不一。美國經濟料強勁復甦，歐洲與日本可能持續疲弱。OECD調升美國經濟成長預測，今年從2.1％上修至2.6％，明年從1.7％上調至1.8％。

歐元區今明年經濟成長率預測分別上修至0.7％與1.5％。儘管德國疲弱經濟拖累歐元區整體表現，但通膨降溫提高家庭購買力並為降息鋪平道路，歐元區明年經濟料加速成長。

在財政刺激措施的拉抬下，中國大陸經濟增速可望優於預期。中國今明年經濟成長預測分別調升至4.9％與4.5％，高於先前預測的4.7％與4.2％。

僅少數國家經濟展望遭下修，英國便是其一。OECD將英國今年經濟成長預測從0.7％下修至0.4％，明年從1.2％下調至1％。日本今年成長預測從1％下修至0.5％，但明年從1％小幅上修至1.1％。

OECD指出，通膨下滑速度超乎預期，可能使得各國央行下半年開始降息，同時提振消費者所得增長。

儘管數據顯示美國通膨頑強，但OECD依然預期聯準會（Fed）將於2024年降息。OECD亦預測，到明年底時，歐洲央行（ECB）將把利率從現在的4％調降至2.5％，而日本央行（日銀）料將利率提高至0.75％。

但OECD警告，中東衝突擴大恐為全球經濟增添不確定性。若原油運輸路線受到更嚴重擾亂，導致油價比他們預測的每桶85美元高出25％，那全球經濟成長率可能下滑0.4個百分點、通膨率估攀升1個百分點，並將迫使各國央行須將利率提高0.5個百分點。