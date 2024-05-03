亞洲製造業景氣 各走各的路

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最新經濟數據顯示，亞洲製造業景氣好壞不一，印尼和菲律賓維持擴張，韓國與泰國依然陷入緊縮。

根據金融數據供應商標普環球（S＆P Global）2日公布，韓國4月製造業採購經理人指數（PMI）由3月的49.8下滑至49.4，遜於市場預期，並連續2個月位在榮枯線50之下。

標普環球經濟學家巴提（Usamah Bhatti）表示，報告顯示，韓國4月製造業景氣好壞參半，產出和新訂單回復擴張，但就業呈現一年來首見下滑，而且通膨壓力升溫。

另一方面，東南亞的製造業持續擴張，4月製造業PMI連續4個月位在景氣榮枯分水嶺50之上，但由3月的51.5下滑至51。

馬來亞銀行（Maybank）經濟學家Chua Hak Bin表示，最新製造業PMI數據顯示，東南亞整體製造業復甦力道開始減弱，而且各國表現互異。東南亞的製造商信心減弱，產出成長降溫，以及就業活動下降。

就各別國家來看，印尼4月製造業PMI雖由3月的54.2降至52.9，但仍維持擴張。標普環球經濟學家史密斯（Phil Smith）指出，印尼該月產出和新訂單皆增加，不過製造業信心降至將近4年新低水準。

菲律賓4月製造業景氣加速擴張，PMI由3月的50.9勁升至52.2，創下5個月新高紀錄。越南製造業則重返擴張，4月PMI由3月的49.9上升至50.3，主要由新訂單增加所推動。

馬來西亞與泰國的製造業景氣依然低迷，馬國4月製造業PMI雖由3月的48.4上升至49，但仍在榮枯線之下。泰國的表現更為疲軟，PMI由3月的49.1進一步下降至48.6，且新訂單連續10個月下滑。