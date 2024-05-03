紅海危機助攻 馬士基調升全年財測

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全球航運巨擘馬士基（Maersk）今年第一季營收、獲利皆不如預期，但該公司仍調升全年獲利預期，原因是看好航運需求持續強勁，且船隻繞道避開紅海有助於運價維持高檔。

由於上季業績不如預期，馬士基2日盤中股價下跌3.2％，每股報9,782丹麥克朗，今年迄今累跌逾24％。

馬士基預期，葉門叛軍「青年運動」襲擊紅海商船干擾運輸的情況至少會維持到今年底。

自去年12月以來，馬士基與其同業紛紛將船隻改道非洲，以避免行經紅海，航行時間拉長導致運費上揚。馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）表示：「不是只有我們，其他同業或多或少都有永久性地調整航線。」

自今年初以來，現貨運費已大漲兩倍，達到每個貨櫃近3,500美元，但近日回落至2,400美元左右。

馬士基指出，貨櫃船運輸需求超乎預期強勁。柯文勝表示：「與全球經濟增長相比，我們今日看到的貨櫃運輸量相當大。」

展望未來，馬士基預期2024年全年EBITDA將介於40億～60億美元，高於先前預測的10億～60億美元。

馬士基2日公布財報顯示，2024年首季營收年減13％至123.6億美元，不如分析師預估的124.5億美元。上季淨利1.77億美元，遠低於去年同期獲利23.3億美元與市場預估的2.7億美元。

至於上季稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為15.9億美元，高於市場預估的14.6億美元，但遠低於去年同期的39.7億美元，當時疫情相關需求導致運費暴增。

全球航運巨擘馬士基業績向來被視為衡量全球貿易狀況的指標。該公司上季財報不如市場預期，海運貨櫃運輸部門連三季虧損，主因是紅海危機導致運輸成本攀升。

但馬士基表示，他們計畫將更多成本轉嫁給客戶，而這可能使得該公司海運部門第二季獲利高於首季。