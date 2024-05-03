微軟東南亞AI大擴軍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

微軟為了搶攻全球AI商機，近來擴大投資東南亞AI基礎建設，繼日前在印尼及泰國宣布投資計畫後，2日又宣布在馬來西亞投資22億美元發展雲端及AI基礎建設。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）上周踏上東南亞訪問行程後，已宣布一連串投資計畫。他的訪問行程在2日來到馬來西亞拜會首相安華（Anwar Ibrahim），並宣布未來4年微軟將在當地投資22億美元，是微軟有史以來在馬國推動的最大規模投資計畫。

微軟雲端服務Azure近來融入AI技術後業績持續成長，但微軟目前在東南亞單靠新加坡資料中心應付龐大雲端運算需求，令微軟不得不擴大投資。

2021年微軟已先後宣布在印尼及馬來西亞興建資料中心，而這回宣布的22億美元將是馬來西亞資料中心投資計畫的一部分，除了興建資料中心之外，微軟也將訓練20萬名AI技術人才，並與當地政府合作強化網路安全。

納德拉這趟東南亞訪問行程也在印尼宣布投資17億美元發展雲端運算基礎建設，並在泰國宣布打造微軟在當地第一座資料中心。

納德拉日前訪問泰國時表示：「泰國擁有龐大的發展潛力，能打造數位第一的AI未來。」他預期微軟在泰國投資資料中心將帶動當地經濟成長。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）也表示：「泰國政府與微軟宣布的投資計畫象徵《點燃泰國》經濟發展政策達成重大里程碑，有助未來泰國經濟成長、產業創新，讓所有泰國人享受繁榮。」