減重神藥熱賣 諾和諾德績昂

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諾和諾德近一年股價走勢

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）減重藥物Wegovy第一季銷售翻升逾1倍，帶動該季業績超越市場預期，該公司同時宣布調高全年財測。

儘管業績亮眼，諾和諾德股價不漲反跌，2日歐股早盤股價下挫1％，但過去一年來累漲逾62％。

諾和諾德上季營收年增22％至653億丹麥克朗（約91億美元），淨利年增28％至254億克朗（約36.5億美元），兩項數據皆優於市場預期。

減肥神藥Wegovy首季銷售額暴增106％，至94億克朗，糖尿病藥品Ozempic銷售額攀升42％至27.8億克朗。兩款藥物含有相同的活性成分，後者也被用來減重。Wegovy絕大多數營收來自美國市場，金額占82億克朗。

諾和諾德執行長喬詹森（Lars Fruergaard Jorgensen）表示：「Wegovy和Ozempic需求增加帶動首季業績攀升，我們對第一季的財報感到滿意。」

Wegovy第一季獲得美國批准，可用來降低肥胖患者的心血管疾病風險，協助上季北美營收年增35％。目前Wegovy在美國每周有13萬個處方，首季有超過2.7萬名新患者接受Wegovy注射治療。

喬詹森表示，諾和諾德斥資數十億美元提升產能，以滿足市場對Wegovy的強勁需求，第一季增加對美國市場的供應量。

展望未來，諾和諾德上修2024年全年營收和獲利展望，預期營收成長19％至27％之間，較前次預測的增加18％至26％小幅上調。營業利益估計攀升22％至30％，略高於前次預測的增加21％至29％。調升財測反映該公司在增產方面持續顯露進展。

德國資產管理公司Union Investment暨諾和諾德股東表示，考量到減重藥品持續供不應求，諾和諾德繳出不錯的財測數據。

諾和諾德在減重治療市場面臨美國對手禮來（Eli Lily）的激烈競爭，後者逐漸擴大減重藥品Zepbound銷售市場。Zepbound去年12月在美國開賣後，今年在德國、波蘭和英國上市。