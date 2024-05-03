Q2財測黯淡 eBay股價應聲跌

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電商平台eBay在1日盤後公布財報，儘管今年第一季業績表現穩健，第二季財測卻令華爾街失望，導致股價2日早盤應聲重挫逾3％。不過，其執行長伊諾尼（Jamie Iannone）樂觀看待公司今年下半年的成長。

eBay第一季營收為25.6億美元，年增2％，略高於其先前預估的25.0至25.4億美元的區間上限，且優於華爾街分析師預期的25.3億美元；每股盈餘經調整為1.25美元，同樣超越預期每股1.19至1.23美元的區間上限，以及分析師預估的每股1.20美元。

此外，商品交易總額（GMV）為186億美元，年增1％，經匯率調整後呈現持平。eBay表示，其第一方廣告業務（包括服務上的促銷清單和展示廣告）第一季營收為3.7億美元，較去年同期大幅成長30％。

伊諾尼接受巴倫周刊訪問時指出，奢侈品和汽車零件占比30％的「重點類別」在上季成長5％。

儘管如此，eBay第二季營收預估落在24.9至25.4億美元之間，較去年同期成長正負1％，調整後每股盈餘為1.10至1.15美元間，而市場預期為25.6億美元或每股1.14美元。eBay指出，本季營收指引反映出廣告成長放緩，以及匯差將影響至少1個百分點。

該公司並預計第二季GMV將落在178～182億美元間，與去年同期相比約下降2％至持平。

伊諾尼指出，第二季指引反映德國和英國市場需求出現疲軟，這些市場的電子商務成長已經轉為負值，特別是非必需品項目。

另一方面，eBay表示，其全年股票買回的目標是略高於20億美元，預計全年每股獲利將成長9～11％，自由現金流則略低於20億美元。

伊諾尼表示，他仍然預估eBay將在第三或第四季恢復GMV的持續性成長，並且認為該公司最終可以恢復中個位數的營收成長。