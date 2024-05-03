撙節開銷又一招...傳特斯拉棄一體化壓鑄技術

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路透引述知情人士說法指出，特斯拉先前野心勃勃投入「一體化壓鑄」（Gigacasting）技術，如今決定先放棄這項先進製造程序，以避免龐大的成本支出，凸顯在銷售下滑與市場競爭加劇的情況下，這家電動車大廠撙節開銷的保守策略。

特斯拉在「一體化壓鑄」技術上領先群雄，此先進技術採用數千噸的合模壓力以鑄造龐大的車底結構。

去年9月有消息傳出，特斯拉開發一款最新小型電動車平台，採單一結構產出車體底部，原本這項遠大目標有助於簡化製造程序以及縮減成本。

消息人士稱，特斯拉已暫緩這項計畫，採取更成熟的製造方式，將車底分為三部分鑄造，前後段各是一體式架構，中間段則為鋁鋼骨架並放置電池。特斯拉最近推出的兩款新車Model Y跨界休旅車、Cybertruck皮卡車，皆採用此類作法。

特斯拉對此消息未予回應。

此為特斯拉緊縮短期支出的又一案例，歸因這家電動車龍頭面臨多方挑戰，包括銷售與獲利率下滑、全球電動車需求走軟、比亞迪等勁敵的競爭壓力更增。

特斯拉上個月宣布全球裁員逾10％，多位資深高層辭職或被解僱。

上述情況反映特斯拉策略的轉變，更聚焦於開發自駕技術，而不是一如過去追求電動車銷售大幅增長。

知情人士稱，特斯拉去年秋季開始縮減對「一體化壓鑄」的投入，今年2月底決定暫停發展全新平價車Model 2，此為特斯拉原本規劃採用一體化壓鑄技術的首款車。外媒4月初報導特斯拉取消Model 2的消息。

車業製造專家指出，特斯拉選擇保守的策略不令人意外，儘管長期來看，「一體化壓鑄」可以降低成本，但此工法需要大量的初期投資，達到完備的程度具有難度而且耗時。