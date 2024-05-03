華為在美無線設備認證 恐卡關

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2023年全球通訊設備服務商市占率

美國聯邦通訊委員會（FCC）近期動作頻頻，以資訊安全為由，對中國大陸通訊設備服務商出招。繼中國電信三雄被要求停止美國固網或行動寬頻網路服務後，華為和中興恐面臨升級難題，FCC還傳出，將禁止該企業參與無線設備認證，此舉恐使其海外市場進一步受阻。

路透引述FCC官員透露，委員會計畫在5月就兩黨提案進行投票，確保為美國市場認證無線設備的電信認證機構和測試實驗室，不受存在安全隱憂的公司影響，而遭美國列為重點打擊對象的華為和中興首當其衝。

FCC主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）聲明表示，對安全和供應鏈造成的威脅持續且變化多端，必須確保設備授權計畫和受託管理該計畫的人員有能力應對。FCC專員卡爾（Brendan Carr）則指出，該提案將確保由FCC信賴的可靠機構，做為審查電子設備是否符合要求的測試實驗室和認證機構。

近日，華為認證實驗室的許可到期，FCC已於日前否決該實驗室的延長許可申請。獲得FCC認證不僅是無線技術設備製造商進入美國市場的必備條件，同時是其他國家審核相關企業進入當地認證申請的重要參考依據，若華為和中興認證資格遭美國阻斷，海外市場經營恐進一步受影響。

美國前總統川普對中國大陸發起貿易戰以來，華為和中興即成為首批遭制裁和禁令衝擊的中企。美國於2018年公布禁令，要求美國企業禁止向中興銷售零件，重挫該公司經營活動。中興為阻止禁令生效付出龐大代價，包括支付14億美元罰款，並同意由美國組織合規小組入駐公司檢查。

此後，美國持續對中資電訊設備服務商祭出組合拳。先是於2020年遭FCC點名對通訊網路構成國家安全威脅，禁止美國公司利用83億美元的政府基金從華為和中興這兩家中企購買設備；隨後再於2022年11月宣布，禁止批准這兩家的新電信設備。

市占方面，Dell’Oro Group數據顯示，華為持續是5G時代的領頭企業，儘管面對嚴厲防堵，仍於2023年以30％市占率繼續領先全球電信設備市場，其後為諾基亞和愛立信，中興則以11％市占位列第四。