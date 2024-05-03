美擬聯菲 削弱中鎳加工主導地位

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美中貿易戰延燒到電動汽車電池原料鎳金屬。為阻止中國大陸主導菲律賓的鎳加工產業，美國與菲國正商討一項三方安排的計畫：菲律賓提供鎳原料、美國出資，由日本、韓國或澳洲等第三國提供冶煉和精煉所需的技術。

綜合外媒報導，菲律賓是全球第二大鎳礦生產國，知情人士透露，美菲商討的計畫仍有些關鍵因素待確定，包括美國是否可以提供資金。

報導稱，美菲的商討正值美國對於中國主導印尼鎳加工的擔憂日益加劇之際，印尼是全球鎳礦最大供應國。根據資料顯示，鎳金屬需求到2030年預計將成長3分之1至每年440萬噸。

美國官員表示，鎳對於拜登政府推動綠能轉型相當重要，潛在的合作夥伴關係是減少對中國大陸生產的關鍵礦物依賴的措施之一。外媒預估2030年前，鋰離子電池將占鎳需求的28％左右。

報導指出，全球正面臨鎳礦生產過剩，不過菲律賓仍計畫擴大鎳礦開採規模，在政府認定高礦產存量的900萬公頃土地中，目前正開採土地不到3％。馬尼拉已考慮仿效印尼，對鎳礦出口徵稅，藉此吸引外商投資加工廠。

印尼政府自2014年下令禁止鎳礦石出口後，吸引陸資大舉投資印尼鎳加工業，使鎳礦蘊藏量豐富的蘇拉威西島成為陸資大本營，除位於中部的IMIP園區有青山集團注資，位於東南部多家鎳精煉廠則是由江蘇德龍鎳業投資。

2013年10月，大陸國家主席習近平對印尼進行國是訪問，曾在雅加達共同見證印尼青山園區設立，以及首個入園項目簽約。

不過，陸資投資的印尼鎳加工廠，卻是工安意外頻傳，最近一次是去年12月，中國青山集團投資的鎳熔爐傳出爆炸消息，造成至少13死38傷。