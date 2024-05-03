不敵競爭 殼牌退出陸電力市場

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綜合外媒報導，英國能源巨擘殼牌（Shell）去年底已退出大陸電力市場，僅留下電動車充電業務。江蘇、廣東的電力交易中心已收到殼牌的註銷申請。分析指出，殼牌的退出，與放緩能源轉型節奏、大陸電力市場競爭激烈有關。

殼牌退出的決定已於2023年底生效。殼牌一名發言人表示，這一決定不適用於電動車充電業務，這是該公司的關鍵成長市場。包括電力產業鏈中的發電、貿易及行銷業務在內的電力相關業務，則已隨殼牌退出大陸市場。

江蘇電力交易中心日前公告，該中心已受理殼牌能源（中國）「自願註銷市場註冊」的申請。廣東電力交易中心也公告，已受理該公司「自願退出市場」的申請。

2014年成立的殼牌能源（中國）有限公司，是首批註冊參與大陸電力交易市場的外資公司，並於2020年前後在江蘇、廣東兩省參與電力交易。

對於退出大陸電力市場的決定，殼牌表示將「有選擇地」投資於電力，專注於從電力投資組合中實現價值，這需要做出艱難的選擇。

2021年大陸出現罕見的電力供需緊張，加上煤炭價格上漲，導致發電企業成本攀升，不少發電企業虧損加重，售電市場的交易差價遭到擠壓。受此影響，同年各售電企業出現大幅虧損。

這段期間，殼牌在大陸的售電交易業務開展遭遇瓶頸。江蘇交易中心數據顯示，殼牌能源2020年2月17日在江蘇電力交易中心註冊生效，但到2021年底仍未展開售電業務。2022年，該公司重新展開售電業務，在交易中心再次公布訊息，仍未見任何交易詳情。

陸媒分析指出，殼牌退出大陸電力市場的原因有兩個：一是放緩能源轉型節奏，二是大陸售電市場競爭激烈，盈利難度增大。