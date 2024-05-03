聚焦氣候合作 中氣候特使劉振民 8日訪美

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儘管雙邊關係受貿易爭端、區域緊張局勢影響，但氣候議題合作仍是美中最大的共識之一。雙方2日宣布，中國氣候特使劉振民將於8日至10日訪美，舉行兩國新任氣候特使上任以來首次會談，尋求在緊繃關係下，恢復合作應對氣候變遷的雙邊會談。此外，美國近期對中國電動車等綠色科技不斷施壓，劉振民訪美也將尋求化解之道。

美國財長葉倫（Janet Yellen）和國務卿布林肯（Antony Blinken）於4月相繼訪問中國，在兩國管控分歧的同時，就各項議題創造對話空間。外界認為，美中官員加強會談，是為美國總統拜登訪中鋪路。

劉振民於1月接任解振華成為新任中國氣候特使，此行將是其上任以來首度訪問美國，計畫於華盛頓舉行氣候會談，並將前往紐約。另一方面，美國前氣候特使凱瑞（John Kerry）也在2月份宣布卸下該職，投入美國總統拜登競選連任工作，由白宮高級顧問波德斯達（John Podesta）接任。

外媒引述劉振民近日指出，美國和歐盟打壓中國綠色科技產業的領導地位，可能會影響全球應對氣候變化。他強調，由於中國的風力和太陽能發電等相關產品成本較低，有助能源轉型更加經濟實惠，對中方和全球都有利。

劉振民表示，若完全不採用中國生產的綠能相關產品，全球能源轉型成本將增加2成，如果美歐維持目前的態度，則全球可再生能源取代化石燃料的進程將會因此受阻。

近來美歐國家緊盯中國產能過剩問題，其中點名太陽能電池板、電動汽車及其他清潔能源產品等中製產品過剩隱憂。美國太陽能設備製造商日前向拜登政府提交請願書，要求對來自四個亞洲國家中資工廠生產的太陽能組件徵收新關稅。