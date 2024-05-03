A股公司淨利 去年掉1.57％

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中國上市公司協會（簡稱中上協）近日公布，2023年陸股全市場5,327家上市公司總營收年增0.86％至人民幣（下同）72.69兆元，合計淨利年減1.57％至5.71兆元。中上協指出，上市公司過去一年整體業績持續修復，內生動能不斷聚集，回報能力穩步提升。

上海證券報報導，中上協表示，2023年陸股全市場共有4,183家上市公司獲利，367家公司轉虧為盈，2,381家獲利公司淨利按年增長，658家獲利公司年增率則超過100％。扣除非經常性損益，全市場獲利公司占比73.3％。

從行業來看，2023年大陸休閒旅遊及商務差旅消費需求明顯釋放，交通運輸業持續恢復。航空、鐵路、道路運輸業淨利分別年增96.37％、166.25％、28.29％。大陸四大航空公司較上一年減少虧損1,271億元。

在大陸政府力推能源轉型政策鼓勵下，電動車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」相關上市公司營收增長超過10％。電力、燃氣等行業綠色環保轉型步伐加快，加上供需格局改善，行業上市公司2023年營收、淨利分別增長3.51％、61.41％。

展望2024年，上交所指出，隨著基礎建設、房地產相關政策接續落實，支持投資、消費的有利條件仍在增多，市場有望持續穩步復甦。

航空運輸業2024年第一季按年轉虧為盈。汽車製造業淨利年增55％，增幅進一步擴大。餐飲飯店、家具製造等相關行業延續增長態勢。工程機械、自動化設備等多個領域保持增長。整體來看，積極因素不斷累積，2024年全年業績持續走俏可期。