中國富豪移民 推升日本房價

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大陸富豪界近來興起一股移民日本熱潮，華爾街日報報導，新冠疫情後，大陸經濟放緩，股市表現低迷，不少大陸富豪選擇移民日本，並因此購置房產，刺激當地房價急漲。

報導指出，日本並非大陸民眾移民首選，美國、加拿大和新加坡才是熱門選項，香港民眾則傾向去英國。不過，日本距離中國大陸僅數小時航程，加上日圓疲軟，當地房價相對便宜，加上日本的書寫系統部分使用漢字，有利來自大陸的新移民。

截至去年底，日本約有82.2萬名大陸居民，比前一年增加6萬人，是近年來最大增幅。追蹤全球移民趨勢的Henley & Partners去年6月發布一份報告估計，2023年大陸高淨值人士移居海外的淨總數將為13,500人，使中國大陸成為全球高淨值人口流失最嚴重的國家。

統計數據顯示，2023年持商務簽證進入日本的大陸公民人數，達到創紀錄的2,000多人。依規定，外國人投資日本企業4萬美元或以上資金，例如購置房產或成立公司，便有資格獲得商務簽證，美國類似簽證最低投資金額為80萬美元，新加坡則是185萬美元。

去年東京市中心新公寓的平均價格攀升近40％，約74萬美元。市場觀察人士表示，大量中國大陸富豪購入當地的房產，刺激房屋價格急漲。有業界人士指出，中國大陸買家也熱衷於購買度假房產。以富良野為例，去年住宅地價上漲28％，漲幅居全日本之冠。

當地地產經紀Hideyuki Ishii表示，來自中國大陸、香港和新加坡的金字塔頂端客群正在尋找度假豪宅。