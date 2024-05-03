2024金控股利一次看 這幾家殖利率破4％

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金控股利全數出爐，14家金控今年共計發出2,167.61億元，創歷史次高，若今年金控獲利持續成長，明年股利發放可望挑戰歷史最高紀錄的2,357億元。

台新金控2日公布今年股利，現金股利每股擬配發0.5999999元、接近0.6元，加上股票股利0.4元，合計近1元，超越去年的0.93元，創近五年第三高，若以2日收盤價18.05元計算，現金股息殖利率達3.32％。近年最高是2014年發出1.41元水準，史上最高為2005年發出2.759元。

上市金控今年股利及現金股息殖利率

台新金去年稅後純益146億元，稅後每股純益（EPS）1.01元，略低於2022年1.04元，但今年配發股利合計近1元，反高於去年，以去年EPS為1.01元計算，現金配發率59.4％，加計股票股利配發率則近100％，優於去年配發率89.4％。

若以2日收盤價來看，14家金控有四家現金股息殖利率超過4％，中信金以5.28％排名第一，其次國票金4.97％、華南金4.96％、玉山金4.37％；多家大型金控現金股息殖利率也有3.5％以上，即國泰金3.98％、兆豐金3.75％、開發金3.65％、富邦金3.62％、元大金3.59％。

金控在2019年發放現金股利共1,483億元、2020年1,683億元、2021年1,848億元，呈現逐年增加，2022年創歷史最高2,357億元，主要是2021年金控獲利5,806億元，創史上新高，但2023年發放股利縮水至1,254億元；去年金控獲利回溫至3,652億元，加上台股熱絡，今年金控搶發現金股利，整體增至2,167.61億元。

在高股息殖利率加持下，金融股持續發揮穩盤功能，5月首個交易日逆勢上漲0.36％，包括旺旺保及第一保更亮燈漲停，群益證、京城銀、華南金、台產、三商壽、華票漲勢領先。法人分析，產險股獲利創高、高股利等都是上漲關鍵。

此外，金融股在電子股修正下，成為資金轉進的重點族群，後市仍具高度想像空間，金融股2日曾衝高至1,873.49點，短線有機會挑戰1,900點整數關卡。