電支設資安部門 四家專營先行

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金管會盼專營電子支付設置專責資安部門 ，從使用人數多的電子支付機構先行，已要求街口支付、一卡通、全支付、悠遊卡等，在10月底前要設置專責的資安部門，資安主管須擁有資安專業，其他專營電支的機構，已由銀行公會三個月內研議設置資安專責單位條件，最終目標是10家專責電支機構都須有專責資安部門。

銀行局副局長林志吉表示，電支機構是以支付業務為核心，資安防護與金融體系密切關聯，考量專營電支機構多是公開發行公司，當專營的電支機構使用人數達到一定條件時，應要設置資安專責單位，並配置適當人力資源及設備。

目前希望使用者人數多的電子支付機構先行，先要求使用人數逾400萬人的三家專營業者，即街口支付、一卡通、全支付，加上雖使用人數未達300萬人、但實體卡使用者多的悠遊卡，四家要先設立專責資安單位。

四家機構都表達願意先設置，考量設置需要時間，因此給予半年緩衝期、10月底前完成設置。至於其他六家專營電支機構，金管會指出，已請銀行公會協助，對電支機構設置資訊安全專責單位的條件進行研議，三個月內、即7月底前報金管會。

林志吉說明，目前金融業是資本額1兆元以上的銀行、保險公司要設立副總級以上的資安長，電子支付機構因為營運規模沒有銀行、保險大，業務相對來說單純，後續將請銀行公會研議，不一定要設置到副總級以上的資安主管，至於資安主管可不可以兼任，也有待進一步研議。