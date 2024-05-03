三大主力保單 首季買氣提升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第一季壽險市場「三強鼎立」，利變型壽險、分紅保單、投資型保單，都有超過二家壽險公司首季賣破百億元，但美國降息延後，甚至傳出今年可能不降息，股市近期也因漲多稍有回檔，都讓第二季保單銷售增添變數。

三大主力保單今年初買氣提升，國泰人壽、南山人壽、台灣人壽的利變型壽險，首季都賣破百億元，且三家壽險都是以美元計價的利變型保單最熱銷，主要是今年責準利率調升，保費下降，加上壽險推動開門紅，在銷售通路上多少有加碼，帶動買氣回升。

從去年開始竄紅的分紅保單，目前市場上雖仍只有三家壽險公司銷售，但在銀行通路賣保單回溫下，今年買氣仍舊熱絡，三家中就有二家即富邦人壽、保誠人壽，第一季分紅保單都賣破百億元，首季分紅保單賣逾270億元，占新契約保費比率已逾15％。

3月全球股市飆漲，台股站上2萬點，多頭助攻，帶動投資型保單買氣升溫，國泰人壽、安聯人壽的投資型商品第一季都賣破100億元；重回投資型保單戰場的南山人壽，第一季賣逾40億元，即將追上投資型保單前段班的三商美邦人壽。

壽險業者表示，第一季市場多預估美聯準會今年降息，美債殖利率走低，資金回流到保單，加上年初美元利變型保單的宣告利率調高，配合新台幣、美元等責任準備金利率調升上路，今年買保單更便宜，且多家壽險推出新的利變型保單，以美元利變壽險為主，帶動利變型保單買氣回升。投資型、分紅保單都惠股市多頭，投資人對投資市場不再偏向保守，帶動買氣增加。