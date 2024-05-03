郭水義：聚焦AI Q1獲利超棒

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中華電信2日舉行法說會，董事長郭水義表示，第一季業務表現強勁，擴大合併後電信市場領先地位，獲利更超越財測，對於今年及未來表現相當有信心，各項業務將向上蓬勃發展。

郭水義強調，未來成長動能主要來自AI，中華電信將運用AI技術提升營運效率，採用AI技術預測網路劣化、節降成本，利用生成式AI協助網路維運與障礙排除，建構雲、邊、端算力基礎建設，並持續發展GPU服務，爭取AI技術帶來的巨大商機。

中華電自結第一季合併營收549.4億元，較去年同期增加1.4％，歸屬於母公司業主之淨利93.9億元，年減2.6％，每股稅後純益1.21元。

財務長陳宇紳表示，營業淨利、EBITDA及歸屬於母公司業主之淨利皆超越財測目標。第一季整體營收創2017年以來的8年同期新高，稅前淨利排除一次性政府補助收入影響後，則為2016年以來9年同期最高。

總經理林昭陽表示，第一季個人與家庭事業群因行動服務營收受惠於客戶升級5G、月租型客戶數成長與漫遊營收增加而持續成長，三網飆配方案客戶數較上季增加23.3％，消費資安服務客戶數年增17％，企業客戶事業群中，大數據服務營收因智慧能源專案帶動，年增率高達71.6％。

企客新興業務營收年增5.2％，值得一提的是，中華電信取得首件於中美洲為台商建置海外資料中心專案，帶動IDC經常性營收年增7.6％、國際公雲經常性營收年增36.8％，國際群營收亦年增13.3％、稅前淨利年增23.5％，主因ICT業務營收受惠於跨國企業全球布局帶動海外整合性專案業務成長而增加。另外，在科技執法應用亦創業界首次使用車辨攝影機（AVI）及感應線圈（VD）偵測滯留於高速公路休息站之車輛。

中華電信行動服務營收市占率及客戶數市占率，第一季分別達40.4％與37.7％，在新電信三雄競爭格局中，持續維持市場領先地位。