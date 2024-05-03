遠見ESG企業永續獎 中華電登最高榮耀榜

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中華電信2日於遠見ESG企業永續獎榮登「年度榮譽榜」最高榮耀，連續三年蟬聯遠見ESG企業永續獎「綜合績效－電信暨資通訊業組」首獎，積極推動永續發展，傑出的治理績效再獲肯定。

此次同時榮獲「傑出方案–低碳營運組」楷模獎，彰顯中華電信堅持以永續發展為基礎的理念，及公司落實低碳環境及與地球、社會共融的作為，深受外界之肯定。

董事長郭水義出席頒獎典禮時表示，中華電信非常重視落實氣候行動計劃，除已率先承諾2030碳排減半、2030 EV100、2040 RE100、2050達成淨零碳排外，去年也通過SBTi近程目標審查。在生物多樣性方面，亦承諾2030年實現生物多樣性的淨正向影響及無淨毀林目標。

此外，中華電信自主研發「碳智雲碳盤查系統」及「EOC能源集中監控系統」，前者協助企業事半功倍完成碳盤查，後者能協助企業即時掌握超過80％的耗能資訊，有效監控節能成效，不僅應用於公司內部，也推展至外部集團子公司、供應商及客戶。

郭水義強調，中華電信的營收成長與碳排放呈反向關係，相較於2020年營收成長5.7％，碳排放卻下降14％。2022年領先國內同業實施內部碳費，更創設內部碳費基金機制，鼓勵員工提出創新減碳作為。

致力打造讓員工願婚、敢生、能養的幸福職場，中華電信更獨步全台首創員工撫育6歲以下幼兒，每日減少1工時、不減薪，並於六都設置9處16班職場教保中心，及優於法規有薪7日的家庭照顧假。

另外，中華電信將高階經理人變動薪酬與ESG績效連動，2023年連動15％，2024年提升至25％，並將逐年提高。亦領先同業制訂「高階經理人獎勵性薪酬索回政策」，是台灣少數以明確的制度來確保高階主管之決策與投資人長期利益結合的台灣企業。