遠見ESG企業永續獎 台灣大橫掃14個首獎

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台灣大哥大長期穩健推動永續發展受肯定，2日在2024第20屆《遠見》ESG企業永續獎，率先電信業位列最高榮耀「年度榮譽榜」，並獲跨產業評比的「社會創新組」首獎、「公益推動組」首獎及「教育推廣組」楷模獎三大傑出方案，獎項創立至今，台灣大累計奪得14個首獎，為電信業最多。

其中，台灣大以「台灣大高科技反詐網」為題獲得本屆社會創新組首獎，更以「數位培力 科技共融」發起九大公益專案，獲得公益推動組首獎。

以「翻轉科技人才荒」為不同年齡層打造四大教育推廣專案，擴充台灣科技人才庫，亦獲教育推廣組楷模獎肯定。台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠與台灣大哥大資訊長蔡祈岩代表出席領獎。

台灣大自2019年起連續三年蟬聯「綜合績效」首獎，入榜《遠見》ESG企業永續獎的年度榮譽榜，為四家名列的其中一家企業。

總經理林之晨表示，台灣大在成為區域級電信科技集團過程，更積極利用科技塑造永續生活並推動社會進步，整合電信天賦與AI技術對抗詐騙，為個人與企業全面建構反詐生態系，透過科技賦能公益團體及地方創生團隊，放大其影響力，也積極培育內部與外部人才的科技力，培育未來的科技新星。

台灣大建構的「電信防堵機制」，2023全年攔阻65萬則詐騙簡訊、176萬通境外詐騙電話、5萬筆惡意網址，電信業界第一套偵測偽冒網站的「反詐戰警」企業版及個人版APP、則從源頭阻斷詐騙的「安心Call」隱碼服務。

在人才培育方面，台灣大2022年起推動「科技大神培育實習計畫」，以「HIPO疾行軍」百萬年薪與「攻城精英就業保證班」提供非IT背景人才全職補助金，並與數位部產業署合作「數位青年T大使」、「T大使軟體人才培訓學院」。