展碁邁向全方位AI軟硬體代理商

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宏碁集團定調從軟、硬雙軌搶進AI商機，旗下展碁國際自去年起積極布局AI新業務。看好AI應用擴展在產業及政府等商用市場投資持續增加，展碁亦擴大力道從美超微（Super Micro）雲端伺服器設備、微軟AI軟體應用，到AI PC／NB和資安等產品銷售部署，朝全方位AI軟硬體代理商邁進。

疫情下的宅經濟帶動國內電子消費市場高速成長後，去年消費動能明顯衰退，惟受惠生成式AI帶動產業應用商機，資料中心設備採購增溫、政府投資增加，加上資安需求亦提升，皆推升了整體商用市場的成長，也為展碁在消費性業務走弱之際，挹注營運動能。

展碁董事長陳俊聖及總經理林佳璋在營運報告書中點出，面對整體政經環境變數仍多，展碁聚焦五大營運重點。去年整體資訊硬體市場出貨動能已歸到疫情前水位，展碁積極擴展在商用市場動能，並擴增代理商用產品線，如TP-Link的網通產品等，持續在今年加大在商用市場的市占。

同時因應企業數位轉型及上雲需求，展碁除有微軟Copilot、Adobe firefly及資安產品代理，今年亦擴大在高速運算裝置的業務，包括代理美超微的AI伺服器及輝達NVIDIA專業繪圖卡等產品。此外，展碁亦跨足工控市場，引進工控網通產品之業務。

另針對消費性電子產品，展碁投注並擴大家電產品，如爭取更多知名品牌的經銷代理，並同步擴大在實體門市與網路平台上的銷售。