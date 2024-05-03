領先同業 亞泥獲永續大獎雙楷模

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2024第20屆《遠見》ESG企業永續獎2日頒獎，亞泥榮獲「綜合績效-傳統產業」、「傑出方案－環境友善」雙楷模獎，成為唯一獲獎的水泥公司。亞泥總經理李坤炎出席領獎表示，這些獎項是對亞泥永續發展策略的肯定，也是對所有員工努力不懈的認可，亞泥將持續推動環境永續和社會責任，與各方共創綠色美好未來。

亞泥指出，為了確保企業永續發展，董事會成立了「企業永續委員會」，做為最高層級的ESG決策中心，系統性訂定長期策略方向，針對淨零排放、循環經濟、生物多樣性、社區管理、環境教育、勞動人權、職業安全、公司治理等議題，跨部門投入，呼應聯合國永續發展目標。

面對全球氣候變遷危機，亞泥領先業界，致力於開發低碳水泥，並推動溫室氣體減排，促進永續綠色經濟。

近年來，亞泥更在技術上取得重大突破，利用水泥窯高溫特性，將報廢回收的風機葉片轉化為水泥製程的替代原料和燃料，同時研發出國內首套水泥窯專用的冷媒進料設備，協助政府銷毀大量走私冷媒。此外，亞泥也與國內外機構合作，深入研究碳捕捉及再利用（CCU）技術，為2050年淨零目標鋪平道路。

亞泥強調，與自然生態永續共存是水泥業持續營運的基礎，從事開發至今，始終重視礦山植生綠化和生態保育，減少並減輕開採對環境的影響。自1974年起，在新城山推動礦場植生綠化，以仿自然造林法恢復動植物生態鏈。2002年，在山下建立生態園區，進行異地補植原生樹種，促使生態系統穩定。清淨的環境、新鮮的空氣，加上豐富的食草和蜜源植物，吸引越來越多蝴蝶棲息繁衍。

為了進一步推動生態教育，亞泥成立了一支24人的生態環教團隊，除了維護蝴蝶生活環境、為遊客提供導覽，還與大學和NGO團體合作，將豐富資料和復育經驗製作成教材；團隊也走遍全臺，協助社區或校園營造蝴蝶棲地，目前已成功建置34座小型蝴蝶園。亞泥下一步則是推動大規模「全臺蝴蝶復育計畫」，串聯蝴蝶棲地，形成環島蝴蝶廊道，讓臺灣重新綻放「蝴蝶王國」美名。

結合TNFD、SBTN等國際指標，亞泥不僅推動生物多樣性緩解作法，確保物種保育，更以實際行動證明，永續發展不只是口號，而是在誠信經營的基礎上，從上到下貫徹永續策略願景。