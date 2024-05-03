百貨第一！遠東SOGO ESG企業永續勇奪雙獎

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百貨永續模範生遠東SOGO百貨，今年獲遠見ESG企業永續獎兩項楷模獎肯定，居業界之冠；其中，以引領低碳營運，重視職業安全衛生，打造百貨零售業的幸福職場、安心賣場，以永續作為領先業界，第五度獲綜合績效類一般服務業楷模獎。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，遠東SOGO自2015年起實踐企業社會責任，近年更進一步實踐永續，且同步帶動營運績效，2023年即透過大店創新、小店轉型，獲利創新高，為國內唯一營收雙位數成長的百貨業者，同時持續投資永續，成為國內百貨第一個TCFD Supporter，致力創建低碳營運，減緩氣候變遷，打造一站式綠色購足平台，建立無痛接軌的永續消費模式。

在環境面，遠東SOGO發揮通路影響力，以大帶小，輔導逾600家供應商減碳、聯合專櫃品牌於世界地球日關燈一小時，發揮通路影響力。為使顧客走進SOGO即能開啟綠色消費旅程，首創永續選商（SOGO Sustain．好物好選），以七大指標嚴選對環境友善、社會共好的商品；並推出百貨第一個綠色電商平台SOGOplus，讓消費者花最少的時間成本，輕鬆實踐淨零綠生活。

在社會面，遠東SOGO倡導DEI，發布永續宣言與人權政策，成為全台第一個通過ISO 45001職業安全管理系統的百貨，也是衛福部認證安心場所，此外，積極解決社會與環境問題，各店深耕永續DNA；自2018年起，SOGO忠孝館連年舉辦全台最大規模小農展，引領百貨綠色消費風潮，復興館也接續開辦全台最大規模社創展，累計六年以來共有205萬人次小農及消費者受益。

遠東SOGO以嚴格的選商輔導機制培力社創企業，為小農搭建與顧客對話的橋樑。疫情期間攜手高消費力客層陪伴小農走過景氣陰霾，也促使農社企以更高的價格談契作、鼓勵小農提高品質，推升正向的循環。內部更跨部門從核心業務尋求解決方案，攜手利害關係人創造對社創企業友善的生態系，因而獲得傑出方案類社會創新組楷模獎。