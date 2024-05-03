新竹藝文搖籃 遠東巨城 推廣技藝傳承、跨界交流

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Big City遠東巨城購物中心以「新竹藝文的搖籃，藝術教育培力計劃」將街頭藝術、音樂演唱、靜態展演、動態表演等串連推廣技藝傳承及跨界交流，獲遠見ESG企業永續獎傑出方案類公益推動組中小企業獎殊榮肯定。

遠東巨城董事長李靜芳表示，藝術需要被看見、被傳承，深耕在地藝術文化與世代共好價值，是難度極高的長期工程，需要群策群力並凝聚多方資源與熱情才能逐步築夢打造。她強調，巨城不僅有卓越營運績效，改變新竹人消費習慣與生活模式，長期推動藝文教育與公益能量更連年獲國內外大獎肯定，也讓巨城成為科技之都大新竹文化交流的重要據點。

巨城至今舉辦逾630場藝術教育培力活動，吸引100萬人次參與，以慈善為出發點的共好平台，促進社會間的包容與和諧，實踐企業社會責任，也為城市注入多元藝術滋養、培育優秀藝文人才。

其中連續六屆「街頭藝術節」成為台灣極少有的大型街藝盛事，即便疫情肆虐也從未間斷，提供1,100組不同族群與國籍的表演者得以傳承、交流的舞台，不少外籍表演者對巨城的專業和凝聚人潮氣氛的能力留下深刻印象；巨城亦透過A Cappella人聲重唱、合唱團、親子課程等音樂教育，共構原住民與客家等台灣在地文化和母語傳承，舉辦國際聯合演出協助原鄉學童與世界接軌，讓賣場時時充滿熱情音符。

歷經十多年的努力，遠東巨城已與社區緊密連結，從提升生活品質、健康服務、文化藝術、全齡教育到社會關懷、扶植弱勢、培育人才，都不曾缺席，成為串聯愛與慈善的公益平台，更資助教育計畫及國際賽事支持，包括新竹女中儀隊和後龍國小扯鈴隊奮力奪冠；培育新竹在地街舞團KGB成為國家隊等。

李靜芳表示，企業不間斷地堅持做對的事，會有股魔力，吸引更多對的人與組織，加入共構永續生活圈的行動，進而一起打造全台最大的藝文教育平台，使巨城成為名符其實的暖實力商場。