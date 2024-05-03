長榮航：高票價不會下來

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長榮航總經理孫嘉明表示，成本墊高及需求強勁，航空高票價趨勢不會下來，預估長榮航第二季業績將優於去年同期，對下半年營運也相當樂觀。

孫嘉明2日在「長榮航空城市觀光馬拉松」記者會後指出，因營運成本墊高、供應鏈斷鏈等因素，高票價不會下來，比疫情前高。長榮航去年增加787－10新機，座位數增加、帶動運能向上攀升，運能恢復到疫情前的97％，第二、第三季營運樂觀，其中第二季將優於去年同期，下半年受惠5月進入北美往亞洲的旺季及7月暑假旅遊高峰期，因此下半年樂觀。

兩岸航班部分，孫嘉明說，目前長榮航及立榮航空飛大陸有八個航點，每周達54班。因為我國旅行團客到大陸旅遊的期限只開放到6月1日，原本杭州航線是從每周3班增加到每周7班，6月後將暫時調整回到每周3班，孫嘉明說，期待鬆綁團客限制，未來配合政府政策，隨時動態調整航班。

孫嘉明說，因波音、空巴等飛機大廠交機延後及航空旅遊暢旺，國際間二手飛機很搶手，長榮航當時規劃要開闢高雄－香港航線時，決定將現有的16架A321飛機延租六年。

孫嘉明表示，由於貨運需求比疫情前好，4月貨運收入比3月高，客戶搶貨運位置，如電商及AI伺服器廠商，其中AI伺服器是台灣出貨到北美最旺，甚至願意主動加價搶位置。

目前美洲航線占長榮航營收比重4成，是占比最大的航線，其次為日本、歐洲線，營收比重差不多，兩岸航線占比不到1成。

除此之外，因日圓持續貶值，長榮航從去年迄今日本航線載客一直很旺，東京、大阪主要航線都改以787－10執飛，增加座位數，同時自3月31日起，高雄－福岡增至每周7班，因應旅客龐大需求。

受惠高票價、高載客率貢獻，長榮航第一季合併營收519.2億元、年增16.86％，創同期新高。長榮航預計10日召開董事會，將發布第一季財報。