長榮航馬拉松報名開跑 獎勵再加碼

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

最受跑者歡迎的「長榮航空城市觀光馬拉松」從2日起正式開放報名，將於10月27日在總統府前盛大開跑。長榮航空總經理孫嘉明表示，為鼓勵跑者突破成績及挑戰自我，今年賽事獎勵再加碼，調高全馬及半馬組冠軍的獎金，全馬組冠軍再加贈全球不限航點經濟艙機票一張。

孫嘉明2日邀請路跑協會理事長郭國雄、交通部觀光署組長黃易成、台北市政府體育局專門委員呂生源、文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽等人共同主持報名開跑記者會，邀請跑者們踴躍報名，組別有全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，合計2.4萬個名額。

今年長榮航空邀請休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247設計賽事主視覺，他以自己搭乘長榮航空訪台經驗，以及去年親臨賽事現場的感受作為靈感來源，將跑者能在賽道上看到的台北地標及休士頓的知名地標展現於創作中，而圓弧波浪狀橋樑以及奔跑中的跑者代表長榮航空串起了休士頓與台北間的交流，看到期待更多海外跑者搭乘長榮航空前來參加馬拉松。

今年長榮航空馬拉松「幼苗計畫」邁入第三年，10公里組內再額外增加個人及團體組的獎項，只要是2008年9月1日至2011年8月31日間出生的青少年跑者，除提供男、女個人組前五名的優勝獎金外，為號召全台校園田徑好手組團參賽挑戰，湊滿五人組隊並登記團體組別，優勝隊伍除可獲得NIKE跑鞋每人一雙，更可參加「印帝」周庭印的一周專屬特訓班。

長榮航空城市觀光馬拉松以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，2024年深耕校園巡迴將前往澎湖、南投和花蓮等，新增NTC的體能及瑜珈訓練，將課程延長為兩天一夜。

長榮航空城市觀光馬拉松臉書粉絲專頁「長榮航空懂跑部」推出的「懂跑訓練班」，今年由NRC教練吳信和、李智群、好運跑班教練陳盛琦、萌少女跑跑班教練陳雅芬開課，地點有台北、新北、桃園、新竹。

長榮航空長期關懷社會公益，自2018年舉辦首屆城市觀光馬拉松至今，每年皆從報名費提撥20萬元捐贈給社福單位，今年結合長榮航空「讓我伴你飛」兒童早療支持計畫，將120萬元捐贈與家扶基金會及伊甸基金會。