醫衛新南向 多重效益現

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中醫大附醫大力推廣國際醫療計畫

醫衛新南向計畫，為台灣帶進國際醫療觀光商機，為台灣醫療院營運所注入新活水。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽2日表示，包含健檢在內，該院2023年國際醫療人次對比2022年，馬來西亞成長256倍、汶萊成長47倍，除醫院受益，也創造了台中市醫療觀光入境（Inbound）可觀效益。

另外，中醫大附醫也攜手緯創醫學、慧誠智醫等廠商，在馬國展示台灣醫療成果。

中醫大附醫自2022年起，承接衛福部醫衛新南向計畫，包含癌症細胞治療等重難症特色醫療，推廣到馬來西亞、汶萊，並擴及新加坡，明顯引入國際醫療人流，可介接台灣醫衛廠商國際拓銷，產生「以醫帶產」出境（Outbound）效益。

周德陽指出，除了醫院受益，也引入眾多國際就醫人流，創造台中市醫療觀光Inbound可觀效益。

周德陽表示，疫情前中醫大附醫國際醫療人次占比最高的為中國大陸，但因受限兩岸多種不利因素影響，如今已被新南向國家所超越。

拜台灣的醫衛新南向計畫的推動，中醫大附醫到馬來西亞、汶萊推廣特色醫療，包括腦癌等癌症治療、免開刀心導管方式治療多種心血管疾病，以「神波刀」等非侵入式方式治療嚴重顫抖症，免開腦微創手術治療顱底腫瘤等，幫助許多馬國重症病人，因而打開在馬國的知名度。

另一方面，中醫大附醫與頂尖馬來西亞國際醫藥大學簽署合作備忘錄，展開醫事人員培訓與醫學等多方面交流。

衛福部專門委員吳玲瑩表示，新南向醫衛合作與產業發展推動至中長期計畫的第三年，已明顯顯現效益，後市更加可期。

至於今年度新南向計畫，在周德陽指導下，已率先由國際醫療中心院長黃致錕，帶隊遠赴吉隆坡，4月29日攜手「無語良師學院」，展開「亞洲醫師微創手術培訓平台」的首場手術示範。此行還有介接台灣醫衛產業到馬國的重要任務，中醫大附醫攜手智慧醫院解決方案的慧誠智醫，與下肢外骨骼機器人緯創醫學，共同參與會議與展覽，共同推廣中醫大附醫的國際醫療與台灣卓越醫衛產品。