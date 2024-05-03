永豐餘葉惠青 可望接任董座

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永豐餘投控董事提名名單公布，現任董事長劉慧瑾率領集團邁向減碳大方針後，宣布完成階段性任務請辭，未列新一屆董事提名名單之列。

在碳權碳費政策漸清晰的當下，負責碳管理事業群的葉惠青將有望接任永豐餘投控董座，帶領公司延續淨零永續。

永豐餘投控將在6月20日股東會中全面改選董事，在5月2日公布董事提名名單中，現任董事長劉慧瑾並不在列，確定將卸任董座。

據了解，劉慧瑾在任內帶領永豐餘加入RE100，並推動集團朝向能源及能源管理、以工業網路科技加強各子公司上下游生態鏈之成型、持續循環經濟的發展、醣經濟下新材料的開發、持續新創公司之投資與孵化等五大方向發展轉型，已完成階段性任務，未來希望將更多時間用於陪伴家人。

永豐餘投控新一屆董事提名名單，包括總經理駱秉正、葉惠青、王金山、黃俊傑；獨立董事有黃廸熹、張懿云、胡均立。

據悉，在永豐餘有意延續當前五大發展方向的規畫下，現任碳管理事業群負責人的葉惠青呼聲最高，有望從劉慧瑾手中接棒董事長率領永豐餘繼續淨零減碳道路。

在劉慧瑾任內，永豐餘成立永續發展委員會，並設立碳管理事業群。曾任首位經濟部能源局局長、對產官兩界的能源政策規畫有詳細了解的葉惠青，就是在2022年底被永豐餘延攬來擔任碳管理事業群負責人，目前也任永餘智能和永豐能源董事長、永豐餘碳管理專案小組召集人，一手主導永豐餘碳資源運用與發展藍圖。

在葉惠青的規畫裡，要透過負責智慧管理電力能源的永餘智能、開拓生質燃料發電的永豐能源，配合未來碳權碳費相關政策，來建立新興的碳管理模式、加速全集團的淨零碳排。在政府碳權碳費相關政策日漸清晰的當下，由葉惠青擔任新任董座，有望讓永豐餘在未來政策出爐後的新環境下，占得先機。