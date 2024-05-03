雙北「友善價」預售屋搜羅！天龍國這5案每坪百萬內 「3字頭」新屋這裡找

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大通膨時代，房價節節攀升，天龍國竟還有「友善價」預售案可買！據專業市調機構調查，台北每坪100萬元以內預售案僅剩五筆，而新北市最低單價為每坪39萬元。

《住展雜誌》發言人陳炳辰表示，房價頻傳創新高，但友善款、良心價的預售屋，雙北還是找得到。彙整今年進場新案，截至4月已公開的預售屋、新成屋，北市計有五案的單坪開價還低於100萬元，新北則只有二案每坪開價還在3字頭，最低單價為39萬元。

住展調查指出，今年北市已進場平價預售屋共五筆，分別為文山區「原禾呈真」、「安家湛」，北投區「天母鑲玉」，萬華區「大理ONE」、「城中京湛」。其中政大生活圈的「原禾呈真」、榮總生活圈的危老案「天母鑲玉」，每坪平均開價還不到9字頭，「原禾呈真」甚至低至7字頭，且小宅規畫符合主流。

而文山區都更案「安家湛」、萬華龍山寺生活圈「大理ONE」、西門町外圍「城中京湛」，每坪開價平均百萬元有找，小坪數戶別都顯搶手，其中「城中京湛」捷運、生活機能兼備，還有投資出租優勢，在萬華區已見三位數的實價揭露資訊，同區塊能有較低價的比價效益，賣相相對突出。

新北單坪平均開價3字頭的有二筆新案，包括淡水「萬企君品－上善區」、五股「紘盛小逸居」，都擁有舊市區機能，及低總價、小坪數優勢；其中「紘盛小逸居」為先建後售案，沒有爛尾的風險。而地段因素下，以低價策略直接搔到市場癢處，自然引起買盤興趣。

至於今年雙北還沒公開、但預計開出親民價的新案，北市將有文山區「漢皇蒔序」、士林區「合矩青程」，每坪開價可望不到100萬元；新北淡水有寶佳機構數百戶指標案，持續有3字頭甜香價碼。