南科前二月營收 同期最強 積體電路帶旺

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南科管理局2日表示，受惠積體電路產業的蓬勃發展與穩健支撐，通路庫存逐步去化，六大產業全面復甦，今年前二月園區廠商營業總額2,746.54億元，不僅締造同期最佳成績，更較去年同期成長14.7％。

南科管理局表示，由於產業已經逐步走出循環低谷，園區六大產業回溫復甦，樂觀南科今年全年營業額，有望續創新高。

南科指出，積體電路產業受惠HPC與AI應用的強勁需求，再加上先進製程貢獻營收等利多，今年前二月營業額繳出2,265.62億元、年增10.66％的成績。

其中光電產業占大宗的面板產業，受惠大尺寸面板價格回穩，帶動產業表現轉佳，本期營業額為270.6億元、年增17.81％。

電腦及周邊產業隨伺服器庫存調整告一段落，AI伺服器出貨起飛，本期營業額達60.54億元、年增453.9％；通訊產業受惠全球低軌衛星技術規範日益成熟，營運商大量發射衛星，本期營業額為48.44億元、年增83.42％。

精密機械產業受惠晶圓代工廠全球擴廠趨勢，帶動精密設備廠商營收成長，本期營業額為73.04億元、年增27.58％；生技產業受惠產業逐步擺脫疫情影響，疫苗製藥及醫療器材營運皆呈穩健成長，本期營業額19.29億元、年增17.86％。