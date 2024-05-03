遠見ESG獎 信義房屋、全家獲獎

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2024第20屆遠見ESG企業永續獎5月2日舉行頒獎典禮，中華電信、玉山金控、遠東集團、信義房屋、全家便利商店等台灣永續指標企業皆獲獎，其中信義房屋以全民永續共好圈專案獲得「教育推廣組」首獎外，也同時榮獲綜合績效服務業楷模獎與傑出方案「人才發展組」楷模獎，總經理陳麗心表示，信義房屋將「先義後利、以人為本、正向思考」的信義精神推廣至產業及社會，讓永續融入社會，共好前行。

遠見ESG企業永續獎自2005年開始舉辦，為台灣歷史悠久、具公信力的永續獎項之一，2024年共收到192家企業319件數參賽，最終46家64件獲獎，獲獎率20.1％；競賽項目分成「ESG綜合績效組」、「傑出方案組」兩大類，其中「傑出方案組」依各企業在人才發展、低碳營運、環境友善、教育推廣、公益推動、樂齡友善與社會創新等七大不同主題進行跨產業評比，由於跨產業競賽，能脫穎而出獲得首獎更加不易。

評審團表示，信義房屋以「信、義、倫理」作為核心理念推動具備企業倫理的永續創新，環繞社區營造與地方創生議題，與在地民眾溝通、共創永續價值，並在人才發展方面，以多元數位賦能打造低碳房仲，並持續教育推廣，打造全民永續共好生活圈，是房仲產業在社會永續面十分具代表性的標竿企業。

信義房屋總經理陳麗心表示，信義房屋成立40多年來，一直秉持「以人為本、先義後利、正向思考」的精神，將「信義」精神推己及人至產業、國家和世界。在企業經營上，我們依循著信義永續原則，從房仲本業出發拓展出完整的事業體系，以滿足居住生活服務各方面的需求，讓客戶、同仁、企業三方都能滿意，也同時兼顧社會、環境、供應商的長期發展策略，以達生生不息、永續經營。

信義房屋表示，在人才發展上，信義房屋始終秉持「以人為本」的精神，著重人才培育與成長。面對數位浪潮，推動「PropTech房產科技」，希望提供更好的客戶體驗，成為「居住生活」服務第一品牌。因此信義房屋不只招募數位時代下擅用不動產經紀同仁，也廣招擁有程式語言、資料科學、AI及雲端技術的數位人才，打造強大的房產科技團隊。

不僅如此，對內，更積極賦能同仁的數位硬實力，除了提供各式教育訓練課程外，更從員工體驗角度出發，重新設計數位人才所期待並願意長期發展的職場環境，希望讓同仁能夠充分成長與發揮。

而教育推廣方面，信義房屋表示，為了擴大影響力，更要將永續觀念推廣至社會大眾，讓永續能夠走入大眾的生活中。因此推出「全民永續共好圈」計畫，透過社區一家、信義學堂、永續門市、OurSpace社造體驗館、倫理長培育計畫與企業倫理podcast等，多元教育方式來支持與倡議永續，讓永續種子深耕擴散，落實整體社會永續發展與社會教育。