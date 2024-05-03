信義房屋 打造全民永續共好圈

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信義房屋長期深耕社區，認為除了政府、企業、團體組織積極行動外，更要將永續觀念推廣至大眾的生活，因此推出「全民永續共好圈」，用多元方式支持與倡議永續，結合集團內的企業倫理Podcast、企業倫理長培育計畫、社區一家計畫、OUR-space社造體驗館、永續門市、信義學堂，落實整體社會永續發展，擴大社會影響力。

信義房屋長年推動的社區一家計畫，讓在地社造行動接軌SDGs，順應社會脈絡，將永續融入社區營造。希望結合社區力量，促進全民共同建立永續家園，將永續發展融入社區營造行動；同時設置社區一家SDGs專區，讓社造行動呼應SDGs。除了在官網設置SDGs專區外，提供相關知識與案例分享，讓全民在從事社造行動時，除了滿足社區需求，也要盤點社區現況，透過共同倡議與學習，促進社區永續發展。

此外，「OUR-space社造體驗館」為隨著建案銷售而打造的移動式場館，從2019年的板橋館，到2023年新莊館。透過多元倡議，讓社區營造概念和永續觀念走入住戶與民眾心中，目前已舉過50場活動。

信義房屋表示，「OUR-space社造體驗館」即為為社區永續而生的移動式共好空間，信義房屋表示，從千金買屋、萬金買鄰的概念出發，除了致力於新舊社區交融互動，及公寓大廈社區營造的觀念推廣外，也推動新建案在興建期間的各階段社區營造計畫，共同實現住戶與地方美好生活的可能。

成立於2011年的「信義學堂」則為擁抱學習，社會更好的全齡永續學習場域，秉持著信義房屋的企業理念，運用說故事、分享的概念，傳遞被忽略的倫理價值與人文素養，每周不間斷與聽眾交流，透過多元永續主題、免費全齡學習場域，包括「企業倫理、人文生活、環境關懷、社區關懷、居住空間和幸福家庭」等議題，將永續理念傳遞出去，也以線上線下多元課程，突破空間限制，近10餘年來，已完成980場講座，累計超過15萬人次參與。