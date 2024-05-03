繳稅到超商 競推優惠吸客

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電價漲、繳稅旺季又到，恐衝擊民眾消費意願，5月起包括7-ELEVEN、全家等超商業者紛紛推出繳稅送購物金、提供商品優惠等活動，大打「抗通膨」、「省荷包」牌吸客，設法維繫業績動能。

7-ELEVEN祭出OPENPOINT會員繳停車費、房屋稅送購物金優惠，點數折抵代收帳單同享優惠，APP請喝CITY CAFE等，而全家則推出鮮食加量不加價，提供消費者精打細算季節也能省荷包。

7-ELEVEN指出，OPENPOINT會員至7-ELEVEN門市繳納停車費及房屋稅，不限金額任一筆即贈購物金、最高77元。

至於繳稅後省荷包服務，7-ELEVEN則提供指定民生用品限時優惠買1送1優惠，近400店導入量販用品專區、近200店設置日本知名百元商店Watts專區提供均一價59元商品，為消費者省荷包。另7-ELEVEN自有甜點品牌「LADEARS」提供8款手工甜點42元起親民價銷售。

全家體貼繳稅季民眾「瘦荷包」，即日起推出鮮食增量、消費滿額贈、豪省百元專區。全家自從去年推出增量35％大回饋活動後，今年再度集結主食、麵包、甜點、冷藏雞胸肉等14款熱銷鮮食，限時推出驚喜品項，加量不加價。

且為提供繳稅季聰明消費，全家行動購更推出「百元專區」，集結超過千項百元內商品，囊括冷凍食品、泡麵零食、日用品等，及全家甜點品牌「minimore」，至今已推出百款以上甜點，包括長銷商品「千層蛋糕」、日本全家銷售千萬顆的「餅乾三明治」等，均成為省荷包小確幸選項之一。