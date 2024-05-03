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繼光香香雞 美國首店業績旺

釋出加盟創業利多方案，8月底前簽約享超值優惠價

  • 工商時報 姚舜

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台灣老字號連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」布局國際新斬獲，於台灣時間4月28日插旗美國，在南加州哈仙達崗（Hacienda Heights）開設第一家海外分店。為歡慶登陸美國，繼光香香雞2日宣布釋出「加盟創業利多方案」，只要在8月底前成功簽約成為創業夥伴，即享超值優惠價每組188萬元，現折10萬元。

繼光香香雞目前全球已有逾500家分店，遍及加拿大、菲律賓、印尼等地，今年以南加州為進軍美國戰略起點，繼哈仙達崗開店後，已確定將在爾灣開設第二家分店，目標今年於美國再拓點一家。台灣下半年預計展店8至10家店。

歷經兩年籌備，繼光香香雞以美國當地飲食習慣，以及對美食多樣性需求設計餐點，以全新三大業態，囊括炸雞、漢堡、創意手搖飲，並且攜手台灣手搖飲品牌「TPLUS」推出果茶系列等飲品，讓美國消費者品嘗炸雞的同時，同時感受台式飲品的獨特魅力。

香繼光集團表示，繼光香香雞美國首店營運至今，每天平均接單350至400件，平均客單價約28.5美元，是台灣4倍。看好疫情後餐飲持續蓬勃發展，繼光香香雞加速展店，積極開放海外代理及台灣加盟。而美國一號店亮眼表現已吸引許多海外潛在代理商洽談合作，預計在10年內達到全球千店目標。

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