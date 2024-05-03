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高島雙力士AI智能椅 國手愛用

導入三大旗艦功能，且能同時按壓肩頸及腰臀，彷彿兩位按摩大師同時出手...

  • 工商時報 郭亞欣
●台灣飛人陳信安，在體驗過TAKASHIMA高島雙力士AI智能椅後，亦成為高島品牌愛用者。圖／高島提供
●台灣飛人陳信安，在體驗過TAKASHIMA高島雙力士AI智能椅後，亦成為高島品牌愛用者。圖／高島提供

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專業按摩椅領導品牌－TAKASHIMA高島，秉持日式職人精神，傾聽用戶的心聲，歷經超過40年的沉澱積累，在居家按摩領域不斷精益求精，今年再度邀請藝人陳嘉樺（Ella）擔任品牌代言人，並推出全新按摩椅產品「雙力士AI智能椅」。自產品推出，便深獲名人們好評推薦，包括跆拳道國手羅嘉翎、射擊國手吳佳穎、羽球最強男雙組合李洋與王齊麟、台灣飛人陳信安等多位台灣之光國手皆成為愛用者。

TAKASHIMA高島指出，國手們推薦的這台雙力士AI智能椅，導入「雙重3D按摩機芯」、「AI智能疲勞偵測」、「智能聲控管家」三大旗艦功能，不僅讓智慧科技全面升級，規格更是同級少有。「雙重3D按摩機芯」透過「3D智能彈力機芯」與「迴旋式3D機芯」同步運作，能同時按壓肩頸及腰臀，彷彿兩位按摩大師同時出手，配合環繞氣囊，能將肩膀到腳底層層包覆、深度舒緩。

此外，「AI智能疲勞偵測」能根據用戶的血氧、心律及疲勞指數，推薦按摩行程（數據僅供該產品用途，並非醫療器材），加上多達「20+2種自動模式」、11種按摩手法、5段4D前伸力道等客製化選項，讓按摩體驗能符合各族群使用者的需求。

而足底按摩功能亦是此次一大賣點，其「獨特腳後跟凸點」設計，能全面覆蓋足底，讓指壓、刮痧按得更到位。按摩過程中，如要調整模式或按摩速度，藉由「智能聲控管家」指令聲控即可完成，無須起身操作。

TAKASHIMA高島目前針對母親節也推出特別活動，凡購買雙力士AI智能椅，即享限量100台現折5萬元的超值優惠。於直營通路購買，還可抽「亞帝芬奇」萬元美鑽項鍊。品牌也提供業界最長「5年皮革保固」，要讓用戶用得安心，邀請民眾一同到全台高島門市體驗選購。更多資訊可至「TAKASHIMA高島」官網查詢。

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